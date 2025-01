Ce nouveau western est un must pour les fans de Yellowstone

Landman est la nouvelle série télévisée de Taylor Sheridan.

Tl;dr Taylor Sheridan élargit l’univers de la franchise « Yellowstone » avec des séries comme « The Madison », « 6666 » et « 1923. »

« Landman », autre série de Sheridan, met en scène Billy Bob Thornton dans le rôle de Tommy Norris, un fixer pour une compagnie pétrolière.

« Landman » explore la corporatisme, la politique, le crime et les valeurs familiales avec des éléments originaux distincts de « Yellowstone ».

Le nouveau visage de Taylor Sheridan : Landman

Malgré une cinquième saison de « Yellowstone » qui a divisé les fans, Taylor Sheridan continue d’élargir l’univers de sa franchise à succès avec des projets tels que « The Madison », « 6666 » et « 1923 ». En parallèle, il poursuit sa lancée créative avec une autre série sur Paramount+ qui devrait séduire les amateurs de son style narratif : « Landman ».

Landman : un nouveau monde de cow-boys… pétroliers

« Landman » met en scène Billy Bob Thornton, interprétant Tommy Norris, un fixer pour une compagnie pétrolière qui jongle entre son travail prenant, l’éducation de sa fille adolescente et une relation tumultueuse avec son ex-femme. Malgré sa position d’exécutif au sein d’une entreprise milliardaire, Norris conserve une bravade de col bleu et n’hésite pas à remettre à leur place les magnats, les politiciens et les criminels avec son humour piquant et son attitude sans fioritures.

Une similitude avec Yellowstone

La série « Landman » possède de nombreux points communs avec « Yellowstone ». Tout comme John Dutton (Kevin Costner) dans « Yellowstone », Tommy Norris est stoïque et intrépide. « Landman » met également en scène un monde de crime organisé et de propriétés terriennes. Toutefois, « Landman » se distingue par son approche des défis de l’industrie pétrolière.

Un univers familier, mais distinct

« Landman » explore, tout comme « Yellowstone », les thèmes du corporatisme, de la politique, du crime et des valeurs familiales. Mais ce qui distingue « Landman » de « Yellowstone », c’est son exploration plus approfondie de l’industrie pétrolière, ajoutant des éléments originaux à l’œuvre de son créateur. « Landman » est une autre série de Sheridan qui explore le corporatisme, la politique, le crime et les valeurs familiales dans un monde qui partage certaines similitudes avec l’Ouest sauvage. » Au final, « Landman », bien que similaire à « Yellowstone », parvient à se distinguer de l’univers de Sheridan tout en proposant une qualité qui semble surpasser celle de la cinquième saison de « Yellowstone ».