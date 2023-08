Ce nouveau concept-car tout électrique Lamborghini s'inspire des vaisseaux spatiaux. Un concept qui inspirera de futurs véhicules dès 2028.

Lamborghini a révélé un nouveau concept-car tout électrique durant la Monterey Car Week, après un petit teasing il y a quelques jours. La Lamborghini Lanzador dispose de tout ce qui se fait de mieux en matière de haute technologie avant un design inspiré des vaisseaux spatiaux. Nombre des fonctionnalités de ce véhicule grand tourer (GT) sont orientées vers l’infodivertissement, avec une grande console centrale en forme de Y et un tableau de bord minimaliste.

Le conducteur a aussi un accès immédiat aux contrôles de la température et à plusieurs fonctions via une “unité de pilotage” intégrée. Cette dernière permet aussi d’accéder aux modes de conduite grâce au système de contrôle ANIMA de la marque. Il y a même des écrans rétractables qui affichent des informations pertinentes aux passages – vitesse, distance, météo, divertissement, etc. -.

En ce qui concerne le design, conducteur et passager sont assis près du sol, séparés par cette console centrale. Le constructeur explique que l’intérieur est “étonnamment spacieux”, malgré une hauteur de plafond d’environ 1,5 mètre, augmentant encore le profil “très près du sol”. L’espace arrière peut être utilisé pour stocker des bagages et autre et il y a un petit coffre dissimulé sous le capot à l’avant pour davantage de rangement.

Un concept qui inspirera de futurs véhicules dès 2028

Cette Lamborghini Lanzador dispose de moteurs électriques haute puissance sur chaque essieu, avec une puissance maximale de plus de 1 MW. À l’arrière, une traction intégrale avec e-torque pour des virages améliorés. Lamborghini explique que le tout est propulsé par une “batterie haute performance nouvelle génération” offrant notamment une grande autonomie, mais le constructeur n’a pas dévoilé l’autonomie réelle par charge. L’entreprise indique aussi que le design aérodynamique du véhicule permet d’augmenter cette dernière.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un concept car, Lamborghini précise que la Lanzador n’est pas que la “lubie de designers et d’ingénieurs”, elle offre un “aperçu concret” de véhicules de production qui commenceront à arriver en 2028. On trouve par exemple un accent sur des matériaux respectueux de l’environnement, comme la laine mérinos, le cuir tanné durablement et le carbone recyclé. Ce concept car renforce aussi la volonté de la marque de passer au tout électrique d’ici à 2030.