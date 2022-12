Kia Ev6 GT : ce qu’il faut sous le capot pour distancer une Lamborghini

Kia Ev6 GT, un petit monstre de puissance qui distancera une Lamborghini ou une Ferrari.

Les véhicules électriques peuvent offrir des performances assez incroyables, on le sait, et ce ne sont aujourd’hui pas les exemples qui manquent. Parfois même, les véhicules thermiques peuvent avoir de quoi être jaloux. La toute nouvelle Kia Ev6 GT, par exemple, peut mettre la misère à une Lamborghini (en ligne droite).

Kia Ev6 GT, un petit monstre de puissance

La Kia Ev6 est, de base, une formidable voiture électrique basée sur l’architecture E-GMP de Hyundai Motor Group. L’un des éléments les plus impressionnants de ce crossover est très certainement le fait qu’il puisse être rechargé à 240 kW sur une station de recharge rapide en courant continu compatible. C’est plus rapide que ce qu’offrent les Mercedes, Volkswagen, BMW et autre Ford, et cela permet donc de passer moins de temps à la station et davantage sur la route.

Kia aurait pu continuer de proposer la recharge rapide pour en faire la fonctionnalité la plus rapide de son nouveau crossover électrique, mais le constructeur a décidé de faire quelque chose d’assez dingue : une Ev6 qui avale le 0 à 60 mph (96,56 km/h) en 3,4 secondes, avec 576 chevaux et pas moins de 740 Newton-mètres de couple. C’est donc une voiture électrique qui, dans les tests, distance une Lamborghini ou une Ferrari.

qui distancera une Lamborghini ou une Ferrari

Nos confrères de Engadget ont eu l’occasion de profiter pleinement de cette Ev6 GT 2023 grâce à une invitation de Kia à Las Vegas, dans le Nevada. Le véhicule a pu être poussé sur des routes sinueuses, sur circuit et sur une piste de dragster. Nos confrères ont aussi eu la chance d’essayer le nouveau mode Drift de la voiture. Et tout ceci dans une “simple” Kia.

Regardez la vidéo ci-dessous pour avoir un petit aperçu des performances de cette Kia Ev6 GT tant dans les conditions réelles que sur circuit.