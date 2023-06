Carpool Studio, le nouveau spécialiste des “GaaS” pour Focus Entertainment

Focus Entertainment annonce la création de Carpool Studio avec des vétérans de l'industrie vidéoludique.

Le directeur créatif François Alaux, le chief executive officer Olivier Blin et le directeur général Thomas Paincon, trois anciens salariés de l’éditeur français Ubisoft, ont rejoint Focus Entertainment via Carpool Studio afin de développer un ambitieux jeu-service (Game as a Service ou GaaS, soit une production sans cesse enrichie par du contenu et qui se monétise dans le temps) sur consoles et PC avec une composante multijoueur et basé sur une nouvelle propriété intellectuelle.

We're excited to announce that, for the first time in its history, Focus Entertainment is joining forces with industry veterans to create Carpool Studio, dedicated to the development of an ambitious live multiplayer game. pic.twitter.com/0c3fkCfNj6 — Focus Entertainment (@Focus_entmt) June 15, 2023

Fabrice Larue, PDG de Focus Entertainment, a déclaré :