Canal+ confirme sa volonté d’acquérir OCS et Orange Studio

Le rachat d'OCS et Orange Studio par Canal+ sera finalisé après l'approbation de l'Autorité de la Concurrence en France.

Orange, le premier groupe de télécommunications français, et Canal+, acteur majeur de la création et de la distribution de contenus dans le monde, ont conclu un protocole d’accord en vue de l’acquisition d’OCS et Orange Studio pour un montant inconnu. En vertu de cet accord, la filiale de Vivendi sera l’unique actionnaire d’OCS, le deuxième service de télévision payante locale en France, et d’Orange Studio, qui assure la production de séries, ainsi que la coproduction et la distribution de films en salles, tels que The Artist de Michel Hazanavicius et The Father de Florian Zeller, tous deux récompensés aux Oscars.

Un porte-parole d’Orange déclare :

Depuis leurs créations respectives en 2007 et 2008, la concurrence dans le secteur audiovisuel notamment pour OCS n’a cessé de s’intensifier avec l’émergence de puissantes plateformes internationales. C’est dans ce contexte qu’Orange a souhaité pérenniser le développement de ces deux filiales tout en préservant les emplois et le préfinancement de la création. Afin d’assurer ces objectifs, Orange est donc tout naturellement entré en discussions avec Canal+, son partenaire historique et acteur européen reconnu de la création et de la distribution de contenus. Canal+ est également actionnaire depuis 2012 à hauteur de 33,34% et le premier distributeur d’OCS. Premier studio de cinéma et de télévision en Europe, StudioCanal possède de nombreux atouts pour faire rayonner le catalogue d’Orange Studio.

OCS va renforcer le service MyCanal de Canal+

En tant que service de télévision payante, OCS doit investir dans les films locaux et européens, comme Canal+, et bénéficie d’une fenêtre d’exclusivité fixée à six mois après leur sortie en salle – bien avant les diffuseurs mondiaux comme Netflix et Amazon qui doivent attendre 15 et 17 mois, respectivement. OCS a signé en février 2021 un pacte de trois ans avec des organisations de cinéma pour investir au moins 60 millions d’euros dans le cinéma français et européen au cours de ces trois années. La déclaration de Canal+ faisant référence au “préfinancement de films” par Orange indique qu’OCS remplira probablement ses obligations jusqu’en 2024.