Call of Duty: Modern Warfare II utilisera le système SMS Protect de Blizzard

Pour jouer à Modern Warfare II, il faudra certainement passer par SMS Protect, une nouvelle qui ne ravit pas tous les joueurs.

Lorsque le prochain opus de la licence culte Call of Duty arrivera le 28 octobre prochain, les fans devront certainement lier un numéro de téléphone à leur compte Battle.net pour en profiter. “Call of Duty : Modern Warfare II, les nouveaux comptes Overwatch 2 et les nouveaux comptes Call of Duty : Modern Warfare nécessitent un numéro de téléphone”, peut-on lire sur une page d’aide récemment mise à jour et découverte par PC Gamer.

Cette nouvelle survient après une semaine de vive controverse concernant SMS Protect, le système de lien du téléphone utilisé pour Overwatch 2 et bientôt pour Modern Warfare II. Après un lancement difficile qui a notamment vu une attaque DDoS empêcher de nombreux joueurs de jouer à Overwatch 2 le jour du lancement, Blizzard annonçait qu’il allait revoir à la baisse la nécessité du numéro de téléphone.

Une nouvelle qui ne ravit pas tous les joueurs

À l’origine, le studio avait déclaré que tous les joueurs devraient lier un numéro de téléphone à leur compte Battle.net. Désormais, cela ne concerne que les nouveaux joueurs Overwatch. Ce système fait grincer des dents parce que “certains prépayés” ne fonctionnent pas avec SMS Protect. Avant vendredi, les joueurs disposant d’un forfait téléphone chez un opérateur comme Cricket Wireless ont pu découvrir qu’il leur était impossible de jouer.

À l’heure d’écrire ces lignes, nul ne sait si tous les joueurs de Warzone 2.0 devront lier un numéro de téléphone pour jouer lorsque le titre arrivera le 16 novembre prochain. Depuis 2020, Infinity Ward a obligé tous les joueurs PC du free-to-play Warzone à utiliser un processus d’authentification double facteur. Activision Blizzard n’a pas encore souhaité clarifier la situation ni commenter cette découverte de PC Gamer. À suivre !