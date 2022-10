Overwatch 2 n’impose plus aux anciens joueurs de vérifier leur numéro de téléphone

Blizzard supprime la vérification SMS Protect pour les anciens comptes et apporte déjà un certain nombre de correctifs de bugs et autres améliorations.

Même Blizzard a admis que le lancement d’Overwatch 2 n’a pas été à la hauteur des attentes. Dans un nouveau post détaillant la situation du déploiement du jeu, le studio s’excuse envers les joueurs et revient sur la longue liste de bugs et problèmes rencontrés depuis que le jeu de tir à la première personne a été lancé.

Blizzard supprime la vérification SMS Protect pour les anciens comptes

L’une des plus grosses mises à jour apportées au jeu vient supprimer la nécessité pour les anciens joueurs de lier un numéro de téléphone à Battle.net pour pouvoir jouer. Du moment qu’ils ont un compte Battle.net connecté, ce qui est le cas pour tous les joueurs qui ont accédé au premier Overwatch depuis le 9 juin 2021, ils sont débarrassés de cette obligation.

Blizzard avait rendu SMS Protect, qui demande aux joueurs de lier un numéro de téléphone à leur compte Battle.net, nécessaire pour accéder à Overwatch, ceci pour rendre plus difficile la triche et le troll dans le jeu. Malheureusement, ce système ne fonctionne pas toujours avec les numéros associés à des offres prépayées, et c’est bien là tout le problème. Si certains clients de Mint – un opérateur américain – ont pu lier leur numéro à SMS Protect sans souci, des joueurs sur le réseau Cricket – un autre opérateur américain – n’ont jamais réussi à le faire. Comme Kotaku le rapporte, les fans peuvent se sentir punis ou honteux “d’être pauvres”.

Le développeur a donc pris la décision de retirer cette obligation à la suite de ces problèmes. Le changement devrait être effectif à partir du 7 octobre. Blizzard expliquait, cependant, qu’il restera “engagé à combattre les comportements nuisibles”, ce qui explique pourquoi les nouveaux comptes et les anciens qui n’ont jamais été connectés à Battle.net avant devront passer par la vérification SMS Protect pour pouvoir jouer.

Et apporte déjà un certain nombre de correctifs de bugs et autres améliorations

L’entreprise a aussi procédé à certaines modifications pour simplifier le processus de fil d’attente. Les joueurs ne verront plus leur place faire des bonds de plusieurs centaines ou milliers de places, dans un sens comme dans l’autre. De plus, elle travaille à stabiliser l’authentification pour éviter que les joueurs se retrouvent sortis de la file ou ne puissent plus du tout se connecter. Une mise à jour serveur est aussi en cours pour réduire les risques de déconnexion une fois dans le jeu. En ce qui concerne les items manquants dans les inventaires, Blizzard a expliqué que le problème est causé par une fusion non finalisée des comptes ou par des items qui prennent simplement davantage de temps à être rapatriés de l’ancien jeu.

Ces soucis, comme l’explique Blizzard dans son annonce, ont été “exacerbés par les attaques DDoS” subies durant le lancement. Bien que les attaques n’aient pas directement causé ces problèmes, elles ont rendu “l’environnement dans lequel [l’équipe travaille] sur ces problèmes plus difficile.” Le réalisateur de Overwatch 2, Aaron Keller, expliquait que l’équipe travaillait pendant une seconde attaque DDoS le jour du lancement, mais depuis, les attaquants se seraient calmés. Blizzard déclarait ne “pas avoir souffert d’attaques supplémentaires”. Espérons que le studio pourra désormais corriger ces bugs rapidement.