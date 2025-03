Bullet Train Explosion, un « Speed » à bord d’un train à grande vitesse

Découvrez sans plus attendre la première bande-annonce de Bullet Train Explosion, le nouveau thriller de Netflix.

Un thriller haletant sur les rails

Le géant du streaming, Netflix, s’apprête à dévoiler son nouveau thriller, Bullet Train Explosion. Le film, qui se déroule à bord d’un train à grande vitesse traversant le Japon, suit un groupe de passagers pris au piège dans une situation mortelle : une bombe est découverte à bord, prête à exploser si la vitesse du train descend sous un certain seuil.

Un air de déjà-vu

Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Si vous êtes fan de films d’action, le scénario de Bullet Train Explosion pourrait vous donner une impression de déjà-vu. En effet, il rappelle fortement celui du film Speed, où Keanu Reeves, dans le rôle d’un policier, tente d’éviter une catastrophe après qu’un bus de Los Angeles a été piégé pour exploser s’il ralentit sous les 50 miles par heure. Il est donc peu surprenant de supposer que les scénaristes de ce nouveau thriller Netflix aient été inspirés par Speed.

Une réalisation signée Shinji Higuchi

Le film est réalisé par Shinji Higuchi, co-réalisateur du film Shin Godzilla sorti en 2016. La bande-annonce promet une aventure intense et palpitante, avec peut-être même un ou deux rebondissements inattendus. Le film a bénéficié d’une « coopération spéciale » de la part de la East Japan Railway Company, qui a permis à l’équipe de production d’utiliser de véritables trains à grande vitesse et installations ferroviaires, apportant ainsi un plus grand réalisme au film.

Si la bande-annonce vous a donné envie, sachez que vous n’aurez pas à attendre longtemps pour le voir. Bullet Train Explosion doit sortir sur la plateforme de streaming Netflix le 23 avril 2025.