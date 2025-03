Buccaneers saison 2 : une date de sortie et une nouvelle star

La deuxième saison de la série télévisée The Buccaneers de la plateforme de streaming Apple TV+ est attendue pour cet été.

Tl;dr La série The Buccaneers revient pour une deuxième saison.

La saison 2 sera diffusée le 18 juin 2025.

Leighton Meester rejoint le casting en tant que nouveau personnage.

The Buccaneers est renouvelée pour une deuxième saison

Après une longue attente qui a duré plus d’un an, les fans de la série victorienne de Apple TV+, The Buccaneers, peuvent enfin se réjouir. En effet, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée cette semaine, annonçant le retour tant attendu de la série.

La bande-annonce nous apprend que la deuxième saison de The Buccaneers est prévue pour le 18 juin 2025.

Un casting familié et de nouvelles arrivées

Elle offre un aperçu des acteurs qui reviennent, notamment Kristine Froseth dans le rôle d’Annabel « Nan » St. George, Alisha Boe dans celui de Conchita Closson, Matthew Broome en Guy Thwarte, Josh Dylan dans le rôle de Lord Richard Marable, et Christina Hendricks en Patricia « Patti » St. George. Mais ce n’est pas tout, on découvre également de nouveaux visages.

En effet, Apple a également dévoilé un premier aperçu d’une nouvelle arrivante passionnante au sein de l’ensemble : Leighton Meester, célèbre pour ses rôles dans Gossip Girl et Single Parents, qui jouera une femme nommée Nell. Bien que nous ayons un nom, nous ne savons pas exactement qui est Nell. Est-elle la mère perdue de Nan ? C’est une possibilité que nous surveillons attentivement.

Des acteurs enthousiastes

En février, Leighton Meester a partagé son enthousiasme à l’idée de rejoindre la famille « The Buccaneers » lors d’une interview avec TV Insider. Elle a déclaré : « La vérité, c’est que je suis tellement heureuse de jouer n’importe quel rôle dans cette série que j’adore. Cela dit, il s’agit du meilleur rôle que j’aurais pu espérer, et ce sera un secret jusqu’à la sortie. Croyez-moi, ça vaut la peine d’attendre. »

En plus de Leighton Meester, Greg Wise, Jacob Ifan, Grace Ambrose et Maria Almeida rejoignent également le casting pour cette deuxième saison.