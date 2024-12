Brendan Fraser sera-t-il dans le nouveau film La Momie ?

À ce jour, la participation de Brendan Fraser au prochain film La Momie reste incertaine, mais les fans de la franchise espèrent ardemment son retour.

Tl;dr Le réalisateur Lee Cronin prépare un nouveau film La Momie.

Les fans insistent sur le retour de Brendan Fraser.

Le film sera différent des précédents opus de La Momie.

Un nouveau film La Momie est annoncé

Une nouvelle adaptation de La Momie est en cours de réalisation. Cette fois-ci, c’est le réalisateur Lee Cronin, connu pour avoir dirigé Evil Dead Rise, qui se retrouve aux commandes. Le film est produit par Blumhouse et Atomic Monster, et sera distribué par New Line Cinema.

Un film différent des précédents

Les fans de La Momie devraient s’attendre à une expérience cinématographique unique. « Ce sera différent de tous les films de La Momie que vous avez jamais vus. Je creuse profondément dans la terre pour élever quelque chose de très ancien et de très effrayant« , a déclaré le réalisateur Lee Cronin. Son précédent film, Evil Dead Rise, a relancé la franchise Evil Dead avec succès, générant des critiques élogieuses et un bénéfice de 147 millions de dollars pour un budget de 14 millions.

Le retour de Brendan Fraser ?

Malgré ces perspectives enthousiasmantes, une question demeure : Brendan Fraser, qui a joué dans La Momie en 1999, sera-t-il de retour ? Les fans ont déjà commencé à exprimer leur soutien à l’acteur. « Brendan Fraser est tout ce que nous demandons« , a tweeté un fan en réponse à l’annonce du nouveau film. Un autre a ajouté : « Il y a toute une communauté dédiée à La Momie (1999), moi y compris, qui ‘A. Aime La Momie’, ‘B. Aime Brendan Fraser’, ‘C. Aime Rachel Weisz’ et ‘D. N’acceptera un autre film La Momie que si B et C sont inclus dans D’. »