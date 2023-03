Bob Metcalfe, co-inventeur de l’Ethernet, reçoit le prix turing

Bob Metcalfe, co-inventeur de l'Ethernet, a reçu le prix Turing. Une jolie consécration pour cette technologie qui fêtera bientôt ses 50 ans.

Même si vous n’êtes pas, actuellement, branché via un câble Ethernet pour lire cet article, il y a forcément, à un endroit, à un moment, dans votre chaîne de connexion, où vous utilisez cette technologie pour accéder à internet. Et vous devez remercier Bob Metcalfe et feu David Boggs pour cela. En effet, ensemble, alors qu’ils travaillaient au très prestigieux Palo Alto Research Institute de Xerox – plus connu sous le nom de PARC Xerox -, le duo a mis au point Ethernet et posé les bases d’une vraie révolution dans la réseautique. Hier, Bob Metcalfe a reçu le prix Turing de l’Association for Computing Machinery (ACM), un prix souvent qualifié de “prix Nobel de l’informatique”.

Grâce à des financements de la part de Google, le prix est aujourd’hui d’environ 1 million de dollars, et cela représente un nouveau jalon important dans la vie déjà bien remplie et pleine d’histoires de Bob Metcalfe. Après avoir quitté le PARC Xerox, il fondait 3com, une société d’équipement réseau qui a permis de vraiment démocratiser l’Ethernet. “Il est dangereux d’accepter une récompense pour avoir développé l’Ethernet, qui fêtera ses 50 ans le 22 mai 2023”, déclarait Bob Metcalfe à l’Université du Texas, où il agit désormais en tant que professeur émérite. “En presque 50 ans d’Ethernet, des centaines de personnes ont gagné un petit perçu de ce prix. Joignez-vous à moi pour dire ‘Merci’ à ces gens.”

Malgré son importante notoriété en tant que technologie de câble, Bob Metcalfe déclarait au New York Times qu’il avait, à l’origine, imaginé quelque chose davantage comme le Wi-Fi que l’on connait aujourd’hui. “Nous voulions faire quelque chose de sans fil”, expliquait-il, “mais nous n’aurions jamais pu nous débarrasser totalement des câbles. Cela aurait été trop lent et trop onéreux.” Le résultat de l’opération est l’Ethernet que nous connaissons tous et dont nous vantons si souvent les mérites – fiabilité et débit, notamment ! -. Merci !