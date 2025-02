BlueSkyHunter : un nouvel outil pour maximiser votre impact sur Bluesky

À la croisée de la gestion de contenu et de l’analyse de performance, BlueSkyHunter se distingue comme un atout majeur pour ceux qui veulent se faire une place sur Bluesky.

Tl;dr BlueSkyHunter est un nouvel outil qui permet aux utilisateurs de Bluesky de gérer, analyser et automatiser leur présence sur la plateforme.

Il propose des fonctionnalités comme la programmation de posts, l’envoi automatique de messages, des statistiques détaillées et un suivi des tendances.

Disponible sur abonnement avec une offre de lancement, BlueSkyHunter vise à devenir une solution clé pour les créateurs, marques et entreprises sur Bluesky.

Un tableau de bord complet pour les utilisateurs de Bluesky

Lancé récemment, BlueSkyHunter est un service par abonnement destiné à ceux qui veulent optimiser leur expérience sur Bluesky. Cet outil propose un tableau de bord qui combine des fonctionnalités d’analyse avancées et de gestion de contenu. Avec BlueSkyHunter, les utilisateurs peuvent programmer des publications, automatiser l’envoi de messages directs (DM), et accéder à des outils permettant de créer des threads plus facilement. Le service se distingue par son approche intégrée, offrant bien plus que la simple planification de posts.

Une solution conçue pour les créateurs et les entreprises

Ce service a été imaginé par Borut Udovic, un entrepreneur slovène, qui a décidé de répondre à un besoin croissant : l’absence d’outils professionnels pour la gestion de contenu sur Bluesky. Selon Udovic, la raison pour laquelle il a choisi de se lancer sur Bluesky plutôt que sur des plateformes plus établies réside dans le potentiel de croissance de ce réseau social encore jeune. Le but est de rendre accessible aux créateurs, marques et PME une série d’outils professionnels similaires à ceux déjà disponibles sur X (anciennement Twitter).

Des outils d’analyse pour mieux suivre sa performance

L’un des principaux atouts de BlueSkyHunter réside dans ses capacités d’analyse. Le tableau de bord permet aux utilisateurs de suivre l’évolution de leur nombre de followers, leur taux d’engagement, leurs meilleurs créneaux de publication et bien plus. Des graphiques et des métriques détaillées permettent une analyse fine de la performance des publications, avec la possibilité de consulter des données sur différentes périodes, allant du jour à l’année. À terme, des outils pour suivre les performances des concurrents seront également ajoutés, ce qui pourrait intéresser les entreprises cherchant à optimiser leur présence sur Bluesky.

Un service en constante évolution pour capter les tendances

BlueSkyHunter ne se limite pas à la gestion des publications et à l’analyse. Il propose aussi un accès à une section « Viral Posts », qui met en avant les publications les plus populaires sur Bluesky. Cela permet aux utilisateurs de repérer facilement les tendances émergentes et les mèmes en vogue, pour les adapter à leur propre contenu. Dans le futur, Udovic prévoit de filtrer ces publications par thématiques, comme le business, les voyages ou la politique. Un ajout attendu par les créateurs qui cherchent à adapter leur contenu aux intérêts de leurs abonnés.

Abonnement et avenir du projet

BlueSkyHunter propose une offre d’abonnement mensuel avec une période d’essai gratuite de 14 jours. Le tarif de lancement est de 15 dollars par mois, contre 29 dollars en tarif normal, ce qui inclut l’accès aux nouvelles fonctionnalités à venir, telles qu’une analyse d’audience et un assistant basé sur l’IA. Si l’outil connaît un grand succès, Borut Udovic espère pouvoir embaucher un développeur à plein temps pour faire grandir le projet. Pour l’instant, c’est un pari audacieux, mais Udovic reste confiant dans le potentiel de Bluesky et de son service.