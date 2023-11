Bluesky atteint 2 millions d’utilisateurs et annonce une interface web publique imminente

Si tout se passe comme prévu, la fédération lancée dès l'année prochaine. Quelle sera l'impact de ce lancement sur notre plan d'avenir ?

Tl;dr Bluesky a atteint 2 millions d’utilisateurs un an après sa création.

L’interface Web publique sera lancée à la fin de Novembre.

Facilitera l’accès à des commentaires en temps réel et des actualités.

La fédération est prévue pour début de l’année prochaine si les développements se déroulent comme prévu.

Une année après son lancement, Bluesky franchit un cap

Bluesky, le concurrent potentiel de Threads, fait parler de lui. En seulement un an, la plateforme a réussi à attirer 2 millions d’utilisateurs, bien que son accès nécessite toujours une invitation. Le premier million a été atteint en seulement quelques mois, laissant penser que Bluesky a récemment élargi sa distribution d’invitations.

Une innovation : l’interface web publique

Mais une annonce encore plus intéressante a été révélée : le lancement d’une interface web publique vers la fin de novembre. Cette interface permettra à tous, même sans compte, de consulter les publications sur la plateforme. Il s’agit d’une manœuvre stratégique, car cela permettra à plus d’utilisateurs potentiels de connaître l’existence du service. Bluesky estime que rendre ses publications plus accessibles sera “particulièrement utile pour les commentaires en temps réel et les nouvelles de dernière minute.”

Les plans futurs de Bluesky : une plateforme ouverte

Bluesky ne compte pas s’arrêter là. Selon l’équipe, une fédération est prévue pour le début de l’année prochaine, si tout se déroule comme prévu. Pour devenir un réseau social décentralisé et distribué, l’équipe développe actuellement le protocole AT. Cela donnera aux utilisateurs le pouvoir de migrer leurs identités et leurs contenus d’un serveur de données personnel à un autre. Comme le souligne l’équipe dans son annonce, “C’est l’une des caractéristiques principales de Bluesky qui le rend “à l’épreuve des milliardaires” — vous aurez toujours la liberté de choisir (et de quitter) au lieu d’être à la merci des entreprises privées ou des algorithmes de boîte noire”.