Bluesky annonce enfin les DM et prépare un système de messagerie chiffré

Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est compatible qu'avec les discussions écrites de personne à personne. Comment pourrait-elle évoluer à l'avenir, à votre avis ?

Tl;dr Bluesky, concurrent de X et Threads, ajoute la messagerie directe.

Les messages directs sont disponibles dans l’application et sur le site web.

L’entreprise planifie d’ajouter le support pour media et messagerie de groupe.

L’accès aux messages sera possible en cas de nécessité absolue.

Bluesky élargit ses horizons avec la messagerie directe

Bluesky, service de média social open source, projette une lumière nouvelle sur l’univers du réseau social avec une fonctionnalité clé, la messagerie directe. Conçu comme un projet interne de Twitter, Bluesky défie des titans tels que X et Threads et s’attelle à affirmer sa présence sur le marché.

Une fonctionnalité basique de plus en plus nécessaire

Après plus d’une année passée à accueillir de nouveaux utilisateurs, “Bluesky a finalement ajouté la possibilité de messagerie directe”, annonce la compagnie sur son blog. En phase initiale, la capacité se limite aux échanges textuels homme à homme. Cependant, la compagnie s’engage à élargir ses offres et fournir à terme une messagerie de groupe, une prise en charge multimédia et un cryptage de bout en bout – une véritable promesse de confidentialité.

Garde-fous en termes de sécurité

“Il est absolument nécessaire”, note la compagnie, l’accès aux messages des utilisateurs dans certaines circonstances. Par exemple, lorsqu’une enquête est menée sur le spam ou le harcèlement. “Dans de rares cas, l’équipe de modération pourrait avoir besoin d’ouvrir vos DM pour enquêter sur des abus plus larges”, précise Bluesky dans un autre post de blog. Et de souligner : “Ceci ne serait fait qu’en cas de nécessité absolue pour assurer la sécurité de Bluesky.”

Une avancée saluée par les utilisateurs

Bien que la messagerie directe n’offre pas l’espace idéal pour partager des informations sensibles, l’ajout de cette fonctionnalité devrait être accueilli favorablement par les utilisateurs. Ceux-ci pourront renforcer leur réseau et engager des conversations en dehors du regard public sur la plateforme, marquant ainsi une étape importante dans l’évolution de Bluesky.