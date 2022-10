Black Panther : Wakanda Forever sortira au cinéma en France

Disney a mis fin à son bras de fer avec les pouvoirs public, Black Panther : Wakanda Forever sera diffusé dans les salles de cinéma françaises d'ici le mois de novembre prochain.

Dans cette nouvelle production Marvel Studios produite par Kevin Feige et Nate Moore, la Reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et les Dora Milaje (parmi lesquelles Florence Kasumba) luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, les héros du Wakanda vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia (Lupita Nyong’o) et d’Everett Ross (Martin Freeman) pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan. A noter que Tenoch Huerta, qui interprète Namor, le souverain de Talokan, Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena et Alex Livanalli complètent le casting.

Réalisé par Ryan Coogler, le film Black Panther : Wakanda Forever va mettre fin à la phase 4 du Marvel Cinematic Universe d’ici le 9 novembre prochain au cinéma en France et le 11 novembre prochain aux Etats-Unis.

Black Panther : Wakanda Forever chamboule la chronologie des médias

Disney appel le Centre National de la Cinématographie (CNC) à modifier la chronologie des médias à la demande des spectateurs :

Les pouvoirs publics ont clairement reconnu la nécessité de moderniser la chronologie des médias et un calendrier précis a désormais été arrêté pour en discuter. Dans ce contexte, The Walt Disney Company a donc décidé de confirmer la sortie au cinéma, de Black Panther : Wakanda Forever le nouveau film Marvel Studios le 9 novembre prochain. Comme nous l’avons déjà déclaré, la chronologie des médias actuelle n’est pas adaptée aux comportements et attentes des spectateurs, est contre-productive et expose tous les producteurs et artistes à un risque accru de piratage. Pour toutes ces raisons, nous partageons l’avis de la majorité des acteurs de notre secteur, qui s’accorde à dire que celle-ci doit être complètement révisée. Comme nous l’avons fait jusqu’ici, nous contribuerons de manière constructive aux réflexions et débats lors des prochaines réunions avec tous les acteurs de la filière, organisées sous l’égide du CNC, afin de définir dès février 2023 un nouveau cadre que nous souhaitons équitable, flexible et incitatif à la sortie des films en salles de cinéma. Dans l’intervalle, nous continuerons à décider au cas par cas de la stratégie de sortie de nos films.