Black + Decker dévoile une machine pour préparer des cocktails

Les plus grands noms de l’outillage, tant pour les professionnels que pour le grand public, se livrent depuis quelque temps une bataille axée autour d’un composant clef, la batterie. “Une batterie pour les alimenter tous”, voici comment on pourrait résumer ces stratégies. Et avec une batterie, on peut alimenter des appareils bien différents. Exemple avec Black + Decker et un accessoire qui pourrait faire sensation pendant vos soirées.

Black + Decker dévoile une version portable de sa machine à préparer des cocktails

Quiconque connait Makita et les outils de son catalogue sait aussi que la marque fabrique sa propre machine à café qui fonctionne sur les mêmes batteries que celles de ses équipements. Et il ne faut pas oublier que Black + Decker a, quant à lui, sa propre machine à cocktails. Aujourd’hui, elle dévoile un modèle sans fil que vous pouvez emmener partout avec vous pour vos soirées. Le Bev by Black + Decker Cordless Cocktail Maker est une machine à préparer des cocktails alcoolisés fonctionnant sur batterie et utilisant des capsules Bartesian.

Avec un peu plus de 30 cm de hauteur, ce Bev portable peut accueillir pas moins de six bouteilles d’alcool avec l’emplacement pour la capsule Bartesian sur le dessus de l’appareil. Naturellement, vous pouvez utiliser les contrôles sur cette même zone de la machine pour définir la taille de votre dose, du plus petit volume à des verres bien plus importants. Et parce qu’il faut aujourd’hui en faire toujours plus, il y a même un “mode fête” avec un “arc-en-ciel de couleurs qui s’illumine sous les bouteilles”.

L’entreprise explique que vous pourrez préparer jusqu’à 250 boissons sur une seule charge, si vous avez une batterie 20 V MAX totalement rechargée et que vous ne voulez rien de trop sophistiqué. Naturellement, en branchant la machine, vous rechargez la batterie et vous pouvez ainsi l’emmener avec vous, où que vous alliez. En termes de disponibilité, le Bev by Black + Decker Cordless Cocktail Maker sera disponible au printemps 2023, au prix de 400 $.