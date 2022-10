Ces sept habitudes ruinent votre sommeil

Le sommeil est absolument vital pour rester en bonne santé. Malheureusement, il est très facile de le perturber. Voici sept mauvaises habitudes à effacer de vos vies pour bien dormir.

Une mauvaise nuit de sommeil est quelque chose que certains expérimentent bien trop souvent. On se réveille groggy, avec peu d’énergie à dépenser tout au long de la journée. Et mal dormir peut avoir de graves conséquences sur la santé à long terme – prise de poids, perte d’immunité, soucis de mémoire, etc. -. Le sommeil est primordial pour une bonne santé. On le met pourtant sérieusement à mal.

Dormir toute la nuit est parfois difficile. Les perturbations sont nombreuses et diverses. Mais alors, si le sommeil est si crucial, comment peut-il être si difficile de faire une nuit complète ? Se réveiller la nuit est une forme d’insomnie, les causes peuvent être très variées. Si l’insomnie peut être un problème sérieux nécessitant une attention médicale, les causes des soucis de sommeil moins sévères peuvent être assez simples à corriger. Elles sont souvent liées à des habitudes de vie. Voici sept raisons qui peuvent expliquer pourquoi vous dormez mal.

Excursion nocturne aux toilettes

L’une des causes communes de perturbation du sommeil est le passage aux toilettes. Les gens se lèvent la nuit pour se soulager, mais si vous restez trop longtemps éveillé(e) après, c’est tout votre cycle de sommeil qui peut être perturbé. La cause est peut-être que vous buvez trop d’eau, mais elle peut aussi être plus sérieuse (diabète).

Si votre vessie vous réveille la nuit, tentez de limiter les fluides le soir. Ne buvez pas deux heures avant d’aller dormir, plus particulièrement, évitez l’alcool ou autre boisson caféinée., ces dernières sont des diurétiques.

Si vous avez un traitement diurétique, c’est peut-être lui le coupable. Si limiter les boissons avant de dormir ne résout pas le problème, il faut envisager de consulter un médecin.

La chambre est trop chaude

L’un des coupables au sommeil perturbé peut être votre chambre, ou la température interne de votre corps. Cette dernière fluctue au long de la journée, quand elle augmente le matin et en début d’après-midi, vous êtes plus alerte, et quand elle diminue, il est temps d’aller au lit. Si votre chambre est trop chaude au milieu de la nuit, votre corps peut croire qu’il est temps de se réveiller. Et s’il fait chaud, vous pouvez faire des sueurs nocturnes.

Si vous ne pouvez pas faire diminuer la température de la chambre, essayez de prendre une douche froide, faites tourner un ventilateur ou mettez vos draps au congélateur avant de dormir.

Ronflement ou apnée du sommeil

Une autre cause de perturbation du sommeil est le ronflement. Ronfler peut être sans danger (excepté le bruit que cela entraîne, évidemment), mais un ronflement fréquent et intense peut être un signe d’apnée du sommeil. Si vous vous réveillez avec la bouche sèche ou si votre partenaire vous dit que vous avez arrêté de respirer pendant la nuit, vous souffrez peut-être d’apnée du sommeil. Cette maladie dégrade considérablement la qualité du sommeil et entraîne d’autres soucis de santé.

Un docteur aidera à mettre en place le meilleur traitement pour vous, qu’il s’agisse d’utiliser une machine dédiée, changer certaines habitudes de vie ou passer par la chirurgie.

Anxiété ou dépression

La santé mentale et le sommeil sont très liés. L’anxiété et la dépression peuvent affecter la qualité du sommeil, et le manque de sommeil peut dégrader la santé mentale. Il peut être difficile de sortir de cette boucle, a fortiori quand on sait que le manque de sommeil entraîne un manque de motivation.

Si vous vous réveillez la nuit, anxieux, vous pouvez être incapable de vous rendormir. De plus, la dépression est fortement associée aux réveils nocturnes trop tôt et à l’empêchement du rendormissement.

Pour celles et ceux qui souffrent d’anxiété et de soucis de sommeil, une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) peut être efficace. Celle-ci permet de mettre en place des stratégies à long terme pour gérer la santé mentale et cible l’origine du comportement plutôt que les symptômes. Des compléments nutritifs peuvent aussi aider.

D’autres méthodes de relaxation peuvent être utiles, comme la méditation, le sport ou un hobby quelconque. Si des pensées anxieuses vous maintiennent éveillé(e), essayez de faire une liste de choses à faire le lendemain. Ainsi, vous pourrez oublier ce que vous avez à faire le lendemain.

La lumière bleue de votre smartphone vous affecte

Peut-être consultez-vous vos emails ou les réseaux sociaux avant d’aller au lit. Nombreux sont celles et ceux à avouer le faire juste avant de dormir.

Problème, la lumière bleue artificielle émise par les écrans peut retarder le rythme circadien et supprimer la mélatonine, un composé chimique qui dit à votre corps qu’il est l’heure de dormir. En restant devant votre smartphone avant de dormir, votre corps se réveille et devient plus alerte. Le rythme naturel est perturbé et vous vous retrouvez à vous réveiller la nuit et souffrez d’un net manque de sommeil.

La solution est simple : n’utilisez pas votre téléphone ou votre ordinateur juste avant d’aller vous coucher. Deux heures avant de dormir, éloignez les écrans et faites des activités plus reposantes, comme lire. Si vous utilisez votre téléphone comme réveil, achetez plutôt un réveil bas de gamme, vous pourrez ainsi laisser votre téléphone loin du lit.

Brûlure d’estomac et indigestion

Les brûlures d’estomac peuvent vous réveiller la nuit, avec toute la douleur et l’inconfort dont elles s’accompagnent. Il peut alors être très difficile de se rendormir.

Parmi les coupables fréquents des brûlures d’estomac, la nourriture épicée, le chocolat, le citron et l’alcool. Si vous ne parvenez pas à identifier précisément la cause, essayez de consigner tout ce que vous mangez et vos symptômes. Vous pourrez alors éliminer les suspects de votre régime alimentaire et trouver le coupable. Une fois fait, évitez cet aliment ou ce plat autant que possible.

Les brûlures d’estomac peuvent être simplement liées à un régime, mais elles peuvent aussi être l’indication d’un trouble bien connu, le reflux gastro-œsophagien (RGO). Les gens qui en souffrent sont souvent victimes de brûlures d’estomac ou toussent régulièrement lorsqu’ils sont allongés la nuit. Si vos symptômes sont plus sévères ou si vous pensez en souffrir, consultez un médecin.

Alcool ou nicotine avant de dormir

Nombreux sont ceux à se tourner vers l’alcool pour se relaxer, mais ce dernier perturbe votre repos lorsque vous êtes endormi(e). L’alcool augmente l’adénosine, qui aide à vous endormir. Cependant, une augmentation rapide de sa production vous fait vous réveiller avant d’être totalement reposé(e). Un dernier verre avant d’aller dormir peut aussi vous valoir un tour aux toilettes pendant la nuit. De plus, l’alcool relâche les muscles de votre gorge, ce qui peut augmenter le ronflement, et vous réveiller.

Bien que fumer ou vapoter puisse aussi être perçu comme un mécanisme de relaxation, cela perturbe votre repos. La nicotine est un stimulant, elle vient donc perturber votre rythme circadien et faire en sorte que votre corps soit plus alerte. Les cigarettes électroniques ont les mêmes effets.