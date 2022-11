Binance est prêt à racheter son rival FTX

La plus grosse opération de consolidation jamais vue dans le milieu des crypto-monnaies.

Changpeng “CZ” Zhao, PDG de Binance, a signé une lettre d’intention pour acquérir FTX, la plateforme d’échange de crypto-monnaies dirigée par Sam Bankman-Fried, suite à un risque de grave crise de liquidité à cause d’une baisse drastique de la valeur du jeton FFT. Considéré comme l’un des acteurs consolidateurs du marché depuis le printemps dernier, FTX est dans une mauvaise passe à cause de son fondateur qui possédait dans le plus grand secret une quantité très importante de FTT, le jeton de l’écosystème de FTX, via sa société Alameda Research. Une enquête de CoinDesk a alors mis en lumière la supercherie, ce qui a provoqué la colère du patron de Binance au point qu’il annonce la vente sur plusieurs mois de tous ses jetons FTT, soit un montant équivalent à 529 millions de dollars que Binance détenait dans le cadre d’une sortie du capital de FTX.

FTX bientôt dans le rouge, Binance sera son sauveur

La réaction de Changpeng “CZ” Zhao sur les réseaux sociaux a fait chuter le cours du FFT de 30%, entraînant dans le même FTX dans la tourmente. Sam Bankman-Fried a bien essayé de rassurer les investisseurs en sous-entendant que les actifs de FTX étaient toujours dans le positif, mais le mal été déjà fait. Il a par la suite geler des opérations de retraits, avant d’annoncer avoir trouvé un accord sur une transaction stratégique avec Binance pour le rachat de FTX.

Cette transaction constitue un effondrement cataclysmique pour une entreprise qui, plus tôt cette année, était évaluée par des partenaires privés à 32 milliards de dollars, avec l’ambition de devenir un géant de la crypto-monnaie. Quelques mois auparavant, la société de capital-risque Sequoia Capital et BlackRock avaient soutenu FTX à hauteur de 25 milliards de dollars. “Ces rebondissements ne vont pas calmer les inquiétudes des investisseurs dans la crypto-monnaie“, souligne Fawad Razaqzada, analyste chez City Index.

Binance va résoudre la crise de liquidité de FTX

Pour l’instant, l’opération de Binance ne concerne que les activités non américaines de FTX.com. FTX.us restera autonome par rapport à Binance. Cependant, selon un audit réalisé en 2021, la partie américaine de FTX ne représentait que 5% du revenu total de la plateforme. Selon Changpeng “CZ” Zhao et Sam Bankman-Fried, tout repose sur une lettre d’intention non contraignante dans l’attente d’une diligence raisonnable complète.