Bientôt un smart display Apple arborant le look rétro de l’iMac ?

Il se murmure qu'Apple pourrait donner un clin d'œil rétro à l'iMac pour son éventuel smart display pour la maison.

Tl;dr Apple prépare un nouveau système domotique tout-en-un.

Le design pourrait rappeler le célèbre iMac G4.

L’annonce officielle est attendue pour 2025.

L’avenir de la domotique selon Apple

Apple, le géant de la technologie, se prépare à faire une entrée fracassante dans le monde de la domotique. Selon des informations rapportées par Bloomberg, l’entreprise travaille sur un dispositif qui combine les capacités d’un iPad, d’une Apple TV et d’un HomePod en un seul appareil. Ce dispositif multifonctionnel pourrait être lancé dès l’année prochaine.

Un design rétro pour une technologie futuriste

Le design de ce nouvel appareil pourrait s’inspirer de l’un des ordinateurs les plus emblématiques d’Apple : l’iMac G4. « L’écran est positionné à un angle sur une petite base, ce qui rappelle la base circulaire de l’iMac G4 d’il y a quelques décennies », a écrit Mark Gurman de Bloomberg. Il est également possible qu’Apple inclue des haut-parleurs dans la base, « transformant essentiellement l’appareil en un HomePod avec un écran ».

Un rival pour Amazon et Google

Les rapports suggèrent que l’appareil est conçu pour rivaliser avec l’Echo Show d’Amazon et le Nest Hub de Google. Il fonctionnerait grâce à la puce A18, permettant le support de l’Apple Intelligence, l’ensemble de fonctionnalités alimentées par l’IA d’Apple. Bien plus qu’un simple écran, il pourrait diffuser Apple TV Plus, permettre les appels FaceTime, la navigation web et l’accès à des applications telles que le Calendrier et les Notes. Ce dispositif intelligent fonctionnerait sous un nouveau système d’exploitation appelé homeOS, basé sur le tvOS de l’Apple TV.

Une sortie attendue pour 2025

Il faudra attendre 2025 pour voir si ce nouvel appareil d’Apple parvient à se hisser parmi les meilleurs dispositifs de maison intelligente. Une chose est sûre : la vision d’Apple pour la maison connectée suscite déjà une grande attente.