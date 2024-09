tvOS 18 d’Apple est en ligne avec InSight : 5 nouvelles fonctionnalités à essayer immédiatement

tvOS est arrivé et apporte avec lui son lot de nouveautés. Ce système d'exploitation renouvelé promet une expérience utilisateur améliorée et de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Quelles surprises nous réserve-t-il donc ?

tvOS 18 d’Apple : une révolution pour votre télévision

Avec 20 ans d’expérience dans le domaine de l’actualité technologique, je suis toujours aussi excité lorsqu’une mise à jour de logiciel promet de changer la façon dont nous utilisons nos appareils. C’est le cas avec tvOS 18 d’Apple, qui promet d’améliorer l’expérience utilisateur sur les Apple TV 4K et HD.

La fonctionnalité InSight

La fonctionnalité la plus notable de cette mise à jour est sans doute « InSight ». Comme son nom l’indique, elle offre aux téléspectateurs une foule d’informations précieuses en temps réel sur ce qu’ils regardent. Cela comprend les noms des acteurs dans une scène particulière, les titres de musique, et même des biographies de personnages. Ainsi, vous pourrez ajouter rapidement cette nouvelle chanson préférée à vos playlists Apple Music.

Autres améliorations notables

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de tvOS 18, citons une meilleure qualité de dialogue amélioré pour que vous ne manquiez jamais une réplique, des sous-titres automatiques, Siri intégré à l’appareil et des économiseurs d’écran en mode portrait. Certains éléments, comme les économiseurs d’écran de films et les animations Snoopy, seront ajoutés plus tard.

Disponibilité et mise à jour

La mise à jour gratuite a été lancée mondialement à 13 heures E.T. / 10 heures PST, en même temps que le lancement d’iOS 18. Pour en profiter, il vous suffit de vérifier vos paramètres système et la mise à jour du logiciel pour tvOS 18.

À venir : d’autres fonctionnalités

Cependant, Apple n’a pas encore terminé le déploiement de toutes les améliorations pour les Apple TV 4K et HD. En particulier, les animations Snoopy tant aimées et les économiseurs d’écran de films « arriveront plus tard cette année », selon Apple. De plus, les amateurs d’audio attendent toujours le support de Dolby Atmos via AirPlay.

En somme, avec tvOS 18, Apple continue de repousser les limites de ce que nos téléviseurs peuvent faire. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur les futures fonctionnalités de tvOS.