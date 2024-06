Avowed : un jeu où la politique est aussi dangereuse que les créatures

Obsidian Entertainment plonge les joueurs dans l'univers captivant de Avowed où la lutte pour le pouvoir politique est aussi périlleuse que les batailles contre des créatures terrifiantes. Ils vont découvrir un monde où chaque décision peut déterminer leur survie dans ce RPG ambitieux et riche en intrigue.

L’univers de Pillars of Eternity s’étoffe avec Avowed

Situé dans les Living Lands, Avowed emmène les joueurs dans de nouvelles contrées inexplorées du monde d’Eora (le même univers que Pillars of Eternity), peuplées d’une myriade de nouveaux personnages ainsi que de quelques figures familières aux fans de longue date.

Une histoire riche et des compagnons indispensables

Avowed, qui a commencé comme un jeu inspiré de Elder Scrolls, a depuis pris une identité propre, se concentrant davantage sur l’histoire plutôt que sur la création d’un monde entièrement ouvert. Le protagoniste arrive fraîchement dans les Terres Vivantes, envoyé pour enquêter sur une mystérieuse peste. Les joueurs auront un large choix d’armes pour leur voyage, avec Avowed offrant tout, de la magie aux armes à feu. Ils se battront aux côtés d’un éventail de compagnons interchangeables qui sont essentiels à l’histoire globale.

Avowed sortira en 2024 sur Xbox Series X|S et PC (Windows 10/11, Steam). Il sera également disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass.

Combat et personnalisation

La direction artistique distinctive d’Avowed donne une touche unique à l’expérience de combat. Les joueurs pourront personnaliser leur façon de combattre dans ce jeu, mélangeant le combat au corps à corps et la magie, avec l’ajout inhabituel d’armes à feu. Le but est de permettre aux joueurs d’expérimenter et de définir leur identité dans le monde à travers leur style de jeu.