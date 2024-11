Avengers 6 pourrait acter le retour de Venom et Knull sans Tom Hardy, selon cette théorie

Selon une théorie MCU, Avengers 6 pourrait ressusciter Venom et Knull sans la participation de Tom Hardy.

Tl;dr Spider-Man: No Way Home pourrait introduire Venom dans le MCU.

Un nouveau codex pourrait être formé pour libérer Knull de sa prison.

Le MCU pourrait introduire une version différente d’Eddie Brock/Venom.

Un avenir incertain pour Venom

Malgré la fin de la trilogie Venom: The Last Dance, l’avenir des personnages de Venom et Knull dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) reste incertain. Tom Hardy, qui a su conquérir le public en incarnant Eddie Brock/Venom, a confirmé que The Last Dance était le dernier volet de cette série. Néanmoins, plusieurs possibilités restent ouvertes pour le retour de ces personnages.

Les plans de Sony pour Venom et Knull

Bien que l’acteur anglais Tom Hardy ne revienne pas dans le rôle d’Eddie Brock/Venom, Sony a déjà des projets pour Knull, le créateur maléfique du symbiote, suite à Venom 3. Sony est conscient du désir du public de voir Venom et Spider-Man dans le même projet, et Knull serait le vilain idéal pour les réunir. L’avenir de ces personnages pourrait se jouer dans l’univers de Sony ou dans le MCU.

Knull et le codex

Dans Venom 3, Knull, le roi noir et père des symbiotes, est enfermé sur Klyntar. Il ne peut s’échapper qu’à l’aide d’un codex, une clé formée lorsqu’un symbiote ressuscite son hôte humain. C’est ce qui s’est produit entre Eddie et Venom dans le premier film. Cependant, Venom s’est sacrifié dans le dernier film, détruisant le codex et laissant Knull prisonnier.

Spider-Man et Venom

La présence d’un fragment de Venom dans le MCU, laissé par Eddie Brock lors de son retour dans l’univers Sony dans No Way Home, alimente les théories. L’une d’elles est que Spider-Man et Venom pourraient former un nouveau codex, ce qui permettrait le retour de Knull. Cette hypothèse repose sur le lien historique entre Venom et Spider-Man, établi dès 1984 dans la série Secret Wars.

La possibilité d’un nouveau Eddie Brock

Le MCU pourrait introduire une version différente d’Eddie Brock/Venom, sans que Tom Hardy n’ait à reprendre le rôle. Cette idée est soutenue par le fait que les variantes dans le MCU ne sont pas obligées de se ressembler parfaitement. Une introduction ultérieure d’Eddie serait cohérente avec l’histoire des bandes dessinées, où le symbiote s’échappe et trouve Eddie Brock, donnant naissance à Venom.