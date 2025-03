Avec Operation Finale, Netflix accueille un captivant thriller d’espionnage

Un thriller d'espionnage passionnant que vous n'avez probablement pas encore vu vient de débarquer sur Netflix, et le plus intéressant, c'est qu'il est basé sur une histoire vraie.

Tl;dr Operation Finale peine à attirer sur Netflix.

Le film raconte la traque d’Adolf Eichmann après la Seconde Guerre mondiale.

Malgré des critiques mitigées, Operation Finale mérite votre attention.

Le thriller historique méconnu des abonnés Netflix

Le thriller historique de 2018, Operation Finale, a récemment été ajouté à Netflix. Malheureusement, ce film semble avoir du mal à se faire remarquer parmi la vaste bibliothèque de films du service de streaming.

Il est vrai que Operation Finale a déjà été disponible sur Netflix auparavant (il a été ajouté pour la première fois en 2021 puis retiré), mais son retour ne semble pas susciter l’enthousiasme escompté. Face à des films peu convaincants comme « Midnight in the Switchgrass » (noté à 8% sur Rotten Tomatoes) qui figurent dans le top 10, il est décevant de voir un thriller d’espionnage captivant être relégué au second plan.

Une histoire captivante centrée sur la Seconde Guerre mondiale

Ce constat a motivé la mise en lumière d’Operation Finale. Ce thriller d’espionnage captivant, qui se déroule dans les suites de la Seconde Guerre mondiale, mérite une place sur la liste des films à voir. Bien que le rythme soit lent, il retrace un moment important de l’histoire.

Le film s’articule autour d’un groupe d’agents israéliens en Argentine dans les années 1960, qui pensent avoir identifié l’officier SS Adolf Eichmann, l’un des principaux responsables de l’Holocauste. Ils sont déterminés à le traduire en justice et doivent pour cela infiltrer son cercle intime et trouver un moyen de le capturer pour le faire comparaître en Israël pour ses crimes de guerre.

Un film méritant une plus grande reconnaissance

Malgré une critique parfois mitigée, notamment en raison de son rythme, ce thriller d’espionnage hautement engageant mérite toute votre attention. Son histoire historique est si importante que l’on ne peut qu’accepter sa durée un peu longue. Sur Rotten Tomatoes, le film obtient une note respectable de 60% de la part des critiques.

Si vous recherchez un film basé sur une véritable histoire qui combine un cadre historique avec de nombreux frissons, vous pourriez faire bien pire que « Operation Finale ». Maintenant qu’il est de retour sur Netflix, il mérite d’être ajouté à votre liste de films à voir.