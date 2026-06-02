Avec le RTX Spark, Nvidia veut redéfinir le PC portable

Une puce ultra-intégrée qui combine puissance graphique, calcul et intelligence artificielle locale.

Tl;dr Nvidia présente au Computex le RTX Spark Super Chip, une puce ARM tout-en-un qui vise les PC portables et place la marque en concurrence directe avec Intel, AMD et Qualcomm.

Le SoC combine CPU, GPU et mémoire unifiée en 3 nm (jusqu’à 20 cœurs CPU, 6 144 cœurs CUDA et 128 Go de LPDDR5X), avec un objectif de puissance élevée dans un format fin et léger.

Au-delà du matériel, Nvidia mise sur l’IA locale et les usages “agentiques” sous Windows, avec automatisation, création et gaming optimisé, pour transformer le PC portable en assistant intelligent.

Une offensive majeure de Nvidia sur le marché des PC portables

Sur la scène du Computex à Taipei, Nvidia a levé le voile sur son nouveau RTX Spark Super Chip, une puce tout-en-un qui pourrait bien redéfinir les standards du secteur. Après des mois de rumeurs, ce lancement place « Team Green » en concurrence frontale avec les géants que sont Intel, AMD et même Qualcomm. L’architecture ARM choisie ici n’est pas inconnue chez Nvidia, qui l’utilise déjà dans des produits aussi divers que la future Switch 2 ou ses serveurs DGX Spark, gages d’une efficacité énergétique remarquable.

Une architecture radicalement nouvelle pour des usages hybrides

Ce qui distingue vraiment le RTX Spark Super Chip, c’est l’intégration massive de cœurs CUDA dans un SoC ARM gravé en 3nm par TSMC. D’un côté, jusqu’à 20 cœurs Grace pour la partie CPU ; de l’autre, une puissante section graphique Blackwell avec 6 144 cœurs CUDA. Le tout s’appuie sur une mémoire LPDDR5X unifiée allant jusqu’à 128 Go, capable d’un débit record de 300 Go/s. Ce choix technique permet d’obtenir à la fois finesse (14 mm d’épaisseur) et légèreté (1,4 kg) pour les ordinateurs portables, sans sacrifier ni puissance ni autonomie.

Parmi les modèles annoncés dès cet automne :

Asus ProArt P14/P16 .

. Dell SPX 16 .

. HP OmniBook .

. Lenovo Yoga Pro 9 .

. Microsoft Surface Ultra .

. MSI Prestige N16.

L’analogie pizza : tout-en-un savoureux et ultra-efficace ?

Pour illustrer cette révolution technologique, l’auteur compare le Spark à une « super pizza », fusionnant tous les ingrédients essentiels (CPU, GPU, mémoire) sur une seule pâte fine mais consistante. Là où les plateformes x86 classiques séparent encore CPU et GPU (façon menu à la carte), ce nouveau SoC propose une expérience intégrée et plus efficace, y compris pour le gaming haut de gamme grâce au support natif DLSS 4.5.

L’intelligence artificielle locale : la vraie rupture ?

Mais au-delà du matériel, c’est surtout l’intégration poussée d’outils IA agentiques sous Windows qui fait basculer l’expérience utilisateur. Avec un teraflopage inédit pour un portable (jusqu’à un petaflop), l’utilisateur peut automatiser des tâches complexes, montage vidéo local sans cloud, optimisation intelligente pour le jeu via G-assist… La sécurité n’est pas oubliée avec OpenShell, préservant confidentialité et traitement local des données.

Comparé aux solutions concurrentes comme les Mac M-series ou le Snapdragon X Elite, Nvidia mise sur une combinaison rare entre puissance brute, compatibilité logicielle renforcée et capacité à transformer chaque PC portable en véritable assistant personnel AI-first. À quelques mois du lancement officiel cet automne, la curiosité ne cesse de croître : cette puce tiendra-t-elle toutes ses promesses aussi bien pour les gamers nomades que pour les créateurs exigeants ? Réponse bientôt…