Avatar: Sept Havres laisse entrevoir un Futur Sombre pour Korra

Malgré une fin heureuse, le dernier épisode d'Avatar: Seven Havens présage un avenir sombre et terrible pour Korra.

Tl;dr Nouvelle série animée « Avatar: Seven Havens » après « Legend of Korra ».

Korra semble être responsable d’un cataclysme tragique.

Le nouvel Avatar est perçu comme le destructeur du monde.

Retour d’Avatar avec une nouvelle série animée

« Avatar: The Last Airbender » fait son grand retour avec une nouvelle série animée, « Avatar: Seven Havens », qui suit les événements de « The Legend of Korra ». Cette annonce a été faite dans le cadre des célébrations du 20ème anniversaire de la série.

De tragiques événements après « The Legend of Korra »

Selon les premiers détails révélés, il semblerait que quelque chose de terrible soit arrivé à Korra après la fin de sa série. Si nous nous rappelons bien, à la fin de « The Legend of Korra », Republic City avait fusionné avec un gigantesque portail vers le Monde des Esprits et les deux royaumes étaient plus connectés qu’ils ne l’avaient jamais été auparavant. Malheureusement, Korra semble être responsable d’un cataclysme tragique qui se produit longtemps après la fin de sa série.

Un nouvel Avatar dans un monde brisé

La nouvelle série « Avatar: Seven Havens » se déroulera après les événements de « The Legend of Korra ». Elle introduira un nouvel Avatar qui, contrairement à ses prédécesseurs, sera confronté à une réalité très différente. En effet, le nouvel Avatar est perçu comme le destructeur du monde, une marque qui est loin d’être un titre de gloire. Le monde est à l’aube d’un désastre et l’Avatar est accusé d’en être la cause.

La responsabilité de la destruction du monde

Le nouvel Avatar, une jeune Terrebender, découvrira qu’elle est l’Avatar suivant après Korra. Cependant, dans cette ère dangereuse, ce titre la marque comme le destructeur de l’humanité, et non son sauveur. Que Korra soit réellement responsable de cette destruction ou non n’est même pas vraiment le sujet en l’occurrence. Elle a été accusée de la destruction du monde, et il est fort probable que cela découle du fait que les mondes humain et spirituel sont maintenant entièrement fusionnés.

La fin tragique de Korra

Le fait que l’Avatar soit blâmé pour la destruction du monde signifie malheureusement que tout cela s’est produit alors qu’elle était en vie. Cette révélation met un éclairage sombre sur la fin de « The Legend of Korra », où elle semblait enfin avoir un avenir heureux après toutes les épreuves qu’elle avait traversées. Mais avant la fin de son temps en tant qu’Avatar, le monde a subi un grand désastre et Korra a été blâmée pour cela.

Le prochain Avatar débutera dans un contexte bien plus tragique que les deux précédents Avatars que nous avons déjà vus en action. Cela promet une série « Avatar: Seven Havens » encore plus intrigante et captivante.