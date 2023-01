Aux États-Unis, les habitants de Louisiane doivent donner leur carte d’identité pour accéder à Pornhub

En Louisiane, il faut désormais donner sa carte d'identité pour accéder à un site pornographique. Il pourrait bientôt en être de même dans tout le pays.

Regarder du porno en Louisiane, États-Unis, est soudainement devenu plus difficile, à moins que vous soyez à l’aise à l’idée de donner votre permis de conduire ou votre carte d’identité pour accéder à vos sites favoris. C’est la conséquence d’une loi signée récemment qui oblige les sites contenant 33,3 % ou plus de contenu pornographique à vérifier l’âge de leurs visiteurs.

Le fonctionnement est le suivant : les sites pornographiques vérifient l’âge d’un visiteur en utilisant une app répondant au nom de LA Wallet, laquelle nécessite une carte d’identité de l’État de Louisiane ou un permis de conduire.

C’est une chose de lire une telle mesure sur papier, mais c’est totalement autre chose que d’en faire l’expérience quand on tente d’accéder à un site comme Pornhub. Sur Twitter, l’utilisateur Public Defendering a enregistré une vidéo de tout le processus et l’a publié dans un tweet. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir la version mobile de Pornhub demandant au visiteur de confirmer son âge.

Hello from the surveillance state of Louisiana. People in Louisiana have to use their drivers license to go to pornhub. This is truly wild. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde pic.twitter.com/pVKEeVcCGw

— Public Defendering (@fodderyfodder) January 2, 2023