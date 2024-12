Aux États-Unis, il est désormais possible d’acheter son véhicule électrique sur Amazon

Il est désormais possible de faire l'acquisition de votre prochain véhicule électrique directement sur Amazon, le géant du commerce en ligne.

Tl;dr Amazon se lance dans la vente de voitures Hyundai aux États-Unis.

La plateforme offre des options de financement et d’évaluation de reprise.

Amazon promet une tarification transparente sans négociation.

Amazon se diversifie dans l’automobile

Amazon, géant de l’e-commerce, élargit encore sa gamme de produits. Après avoir conquis le marché de l’habitation miniature, l’entreprise étend désormais son influence à l’industrie automobile. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs résidant dans 48 villes américaines pourront acheter une voiture neuve de la marque Hyundai sur la plateforme Amazon Autos.

Un achat de véhicule simplifié

Sur Amazon Autos, les clients pourront consulter les modèles disponibles chez leur concessionnaire local et effectuer des recherches par marque, modèle, finition, couleur et caractéristiques. La plateforme propose aussi des options de financement et permet de prendre rendez-vous pour récupérer le véhicule dans une concession locale. Les utilisateurs pourront également obtenir une évaluation instantanée de la valeur de reprise de leur véhicule actuel, qu’ils pourront déposer lors de la collecte de leur nouvelle acquisition.

Une tarification transparente

En plus de faciliter l’achat de véhicules, Amazon promet une tarification transparente. Cela évitera aux acheteurs de devoir négocier avec un vendeur, une pratique jugée dépassée en 2024. Grâce à l’interface familière d’Amazon, les utilisateurs pourront consulter les avis des autres clients sur les voitures et les concessionnaires.

Un service en expansion

Pour le moment, le service Amazon Autos est disponible dans des métropoles telles que Atlanta, Austin, Baltimore, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Seattle et Washington DC, pour n’en nommer que quelques-unes. Amazon prévoit d’ajouter davantage de concessionnaires Hyundai au fil du temps. En effet, les deux entreprises ont conclu un accord l’année dernière pour offrir ce service. Dès l’année prochaine, Amazon Autos inclura davantage de constructeurs, de marques, de villes et de fonctionnalités.

Un pas de plus vers la mobilité durable

Cette nouvelle initiative d’Amazon s’inscrit dans la tendance croissante de l’électromobilité. En proposant des véhicules électriques sur sa plateforme, Amazon contribue à rendre la mobilité plus durable.