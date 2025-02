Audition : un remake américain en préparation pour le film d’horreur japonais culte

La célèbre pépite du cinéma d'horreur japonais va bientôt avoir sa version américaine, mais est-ce vraiment nécessaire ?

Tl;dr Le réalisateur danois Christian Tafdrup prépare une nouvelle version du classique de l’horreur japonais Audition.

Le film original de Takashi Miike a lancé sa carrière internationale et est très apprécié des fans du genre.

La nouvelle adaptation pourrait s’éloigner de ses origines japonaises, ce qui suscite des sentiments mitigés.

Un nouveau regard sur un classique de l’horreur

Presque 26 ans après la première du classique de l’horreur japonais Audition de Takashi Miike au Festival international du film de Vancouver, le réalisateur danois Christian Tafdrup s’apprête à apporter une nouvelle vision à ce film culte. Selon Deadline, Tafdrup, connu pour son film Speak No Evil, co-écrira et dirigera une nouvelle adaptation du roman de Ryū Murakami qui a inspiré le film de 1999.

Un projet prometteur

Le travail de Miike sur Audition est estimé par de nombreux fans de l’horreur comme la version parfaite de l’histoire de Murakami. Il est donc normal que l’annonce d’une nouvelle interprétation suscite des sentiments mitigés. Néanmoins, la présence de Tafdrup à la barre de ce projet est encourageante. Connu pour ne pas reculer devant les thèmes sombres ou choquants, le réalisateur ne devrait pas dénaturer l’histoire originale ni son troisième acte extrêmement violent.

Respect de l’œuvre originale

Les fans du film d’horreur danois Speak No Evil de 2022 peuvent être rassurés : Tafdrup et son co-scénariste, son frère Mads, comptent traiter avec respect le matériel original dans leur version d’Audition. De plus, Tafdrup s’est déjà exprimé sur les modifications apportées à la fin de la version américaine de Speak No Evil en 2024, qui selon lui, étaient moins « dangereuses » et trop « heureuses » par rapport à l’original.

Notons que cette nouvelle adaptation d’Audition n’est pas la première tentative de revisiter ce classique. En effet, l’acteur Kevin Bacon avait tenté de réaliser une version anglophone du film, mais le projet n’a jamais abouti.

Un classique toujours accessible

Pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le film original, Audition est disponible sur plusieurs plateformes de streaming telles que Shudder, Peacock, Tubi et Screambox.