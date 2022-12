Attention, votre iPhone pourrait appeler la police quand vous skiez

La détection des accidents d'Apple cause des soucis sur les pistes de ski. Comment empêcher Détection des accidents de prévenir les secours par erreur ?

Votre iPhone et votre Apple Watch veulent prendre soin de vous, mais parfois, ces appareils font trop de zèle. Pour tenter de vous sauver la vie en cas d’accident de voiture, ceux-ci peuvent prévenir les secours pour vous. Mais il arrive que ce système d’urgence se déclenche accidentellement. Un instant, vous êtes en train de skier sur les pistes, celui d’après, vous expliquez à la police que non, vous n’êtes pas en danger de mort.

La fonctionnalité en défaut ici est, bien sûr, la Détection des accidents que l’on retrouve dans les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max, ainsi que les Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra et Apple Watch SE. Le système analyse votre environnement pour déterminer si vous subissez un accident grave. Les appareils prennent en compte les impacts frontaux, latéraux, arrière et les tonneaux, selon Apple. Malheureusement, l’ensemble est un peu très sensible.

KSL rapporte plusieurs cas de déclenchement de Détection des accidents, non pas à cause d’accidents de voiture, mais simplement pour des utilisateurs qui étaient en train de skier. Selon les secours locaux, leurs services sont alertés trois à cinq fois par jour pour ce faux motif.

Apple a pensé et conçu Détection des accidents avec une période tampon. Lorsque votre iPhone ou votre Apple Watch détecte un accident, vous avez 20 secondes pour dire si vous êtes effectivement victime d’un accident. Lorsque vous skiez, eh bien, vous avez de grandes chances de passer à côté de cette fenêtre de 20 secondes, et les secours sont prévenus.

Et la police n’est pas la seule à être prévenue. Si vous avez défini des contacts d’urgence, votre iPhone ou votre Apple Watch va les prévenir aussi, en leur envoyant votre localisation. Ceux-ci pourraient alors se demander comment un accident de voiture peut survenir au beau milieu d’un domaine skiable, mais bon…

Ce n’est pas la première fois que Détection des accidents est ainsi pris en faut. Apple avait déjà dû déployer un correctif après que des possesseurs d’iPhone ont vu leur appareil contacter les urgences pendant un tour de montagnes russes. Un exemple supplémentaire donc que toute activité avec une vitesse élevée, ou du moins, des variations de vitesse importantes, peut déclencher le système.

Ceci étant dit, vous ne voulez probablement pas non plus que votre séjour à la montagne ne soit constamment interrompu par les services d’urgences. Si vous savez que vous allez skier, vous pouvez désactiver les appels automatiques de la fonctionnalité. Sur votre iPhone, allez dans Réglages > Appel d’urgence, puis désactivez “Appeler après un accident grave”. Pour désactiver la fonctionnalité sur votre Apple Watch, ouvrez l’app Watch sur votre iPhone, choisissez “Appel d’urgence” et désactivez “Appeler après un accident grave”. N’oubliez pas de réactiver le système avant de reprendre votre véhicule.