Astro Bot de Sony va avoir droit à l’aventure à la Mario qu’il mérite

L'incroyable aventure s'annonce pour le 6 septembre. Attendez-vous au dépassement de limites. Qu'est-ce qui pourrait bien nous surprendre de plus ?

Tl;dr Nouveau jeu Sony: Astro Bot pour PS5 annoncé.

Lancement de Astro Bot prévu pour le 6 septembre.

Astro Bot, une “aventure surdimensionnée” à travers six galaxies.

Le jeu sera en pré-commande dès le 7 juin.

Le retour tant attendu du robot-mascotte de Sony

Fidèles amateurs de jeux vidéo, préparez-vous pour une expérience inédite. Sony, le géant de l’électronique, a récemment révélé le futur lancement d’un nouveau jeu très attendu pour sa plateforme PlayStation 5 : Astro Bot.

Une aventure à travers les galaxies avec Astro Bot

Dans la continuité d’Astro’s Playroom, ce nouveau titre en 3D va vous plonger dans une aventure trépidante avec notre fidèle compagnon Astro. Inondant nos écrans de couleurs vives et de personnages attachants, Astro Bot promet d’être une “aventure surdimensionnée” qui vous emportera dans un périple à travers pas moins de six galaxies.

Astro Bot – se frayant un chemin à travers des plateformes gigantesques, invoquant une console PS5 pour combattre un énorme alien vert dans un ovni et même rencontrant PaRappa the Rapper, au grand plaisir des nostalgiques de la vieille école PlayStation.

Plus qu’un simple jeu, une immersion sensorielle

Le jeu ne sera pas seulement visuellement beau et prenant, Sony promet également une expérience sensorielle unique pour les joueurs. En mettant à disposition plus de 15 nouvelles capacités, Astro Bot s’appuie sur les divers capteurs et retours haptiques de la manette DualSense, ce qui nous promet une expérience de jeu enrichie.

Aussi, avec plus de 80 niveaux à découvrir, les joueurs auront pour mission de retrouver leur équipage perdu à travers ces îles spatiales.

Disponible en précommande à partir du 7 juin

Les passionnés de jeux vidéos pourront précommander Astro Bot dès le 7 juin prochain, en attendant avec impatience le jour tant attendu du lancement du jeu, soit le 6 septembre. À vos manettes, prêts, partiez !