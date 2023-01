Arlo va cesser le support de certains modèles de caméras en avril

Arlo planifie la fin de vie de certains de ses modèles de caméras. Les premières références concernées seront impactées le 1er avril 2023.

D’anciens modèles de caméra de sécurité Arlo n’auront plus droit aux mises à jour et à certaines fonctionnalités auxquelles les utilisateurs ont pu avoir droit ces dernières années alors que l’entreprise a déclenché la fin de vie pour ces appareils. Comme plusieurs utilisateurs l’ont signalé sur Reddit, la société a envoyé des emails pour annoncer l’information et les produits qui sont affectés.

Il s’agit précisément des caméras Generation 3 (VMC3030) et Pro (VMC4030), lancées en 2014 et 2016, respectivement. Ces deux modèles perdront l’accès aux sept jours de stockage gratuit dans le cloud que Arlo offre normalement aux clients, à compter du 1er avril 2023. Ces deux modèles seront aussi les premiers à ne plus avoir droit aux mises à jour de firmware et de sécurité ainsi qu’aux correctifs de bugs.

Dans son communiqué, Arlo explique qu’elle retirera ses caméras quatre années après le dernier moment de leur production. Après les deux modèles annoncés plus haut, les prochaines caméras Arlo qui n’auront plus droit aux mises à jour et aux nouvelles fonctionnalités sont la Arlo Baby (ABC1000), Pro 2 (VMC4030P), Q (VMC3040) et Q+ (VMC3040S). Leur date de fin de vie est actuellement fixée au 1er janvier 2024. L’entreprise cessera aussi de supporter les Arlo Lights (ALS1101) et Audio Doorbell (AAD1001) à cette même date.

À noter, les utilisateurs n’ont pas à les jeter une fois l’échéance survenue. Ils peuvent tout à fait continuer d’utiliser ces caméras pour profiter des flux vidéo ainsi que des clips stockés localement avec les stations de base Arlo compatibles. Mais ils devront payer l’abonnement Arlo Secure pour avoir accès au stockage cloud et les caméras perdront certainement des fonctionnalités avec le temps puisqu’elles ne recevront plus de mises à jour firmware.

En plus de mettre une date de fin de vie sur ses produits, Arlo met aussi fin à ses notifications par email et son service d’appel d’urgence E911 au 1er avril, ainsi qu’au vieillissant Legacy Video Storage sur AWS S3 le 1er janvier 2024. L’entreprise déclarait qu’elle avertira 30 jours à l’avance les possesseurs des produits affectés, pour que ceux-ci aient le temps de décider de ce qu’ils veulent faire : acheter des appareils plus récents ou continuer d’utiliser ceux qu’ils ont.