Arkham Asylum : Antonio Campos sera le showrunner de la série dérivée de The Batman

Antonio Campos prend les commandes de la série Arkham Asylum.

À l’origine, la série télévisée Arkham Asylum, produite par le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, devait se concentrer sur les coulisses de la police de Gotham, la GCPD. Maintenant, elle porte sur l’asile d’Arkham et sera supervisée par le créateur de The Staircase, Antonio Campos (il a également réalisé plusieurs épisodes et produit The Sinner, et a assuré la réalisation de The Punisher), qui servira de showrunner-producteur exécutif et sera également réalisateur.

‘The Staircase’ Creator Antonio Campos Tapped As New Showrunner Of HBO Max Batman Arkham Asylum Series https://t.co/ipDC8vcjaP — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 25, 2022

Pour mémoire, Terence Winter a participé à la création de la première série liée à l’univers de The Batman, lorsqu’elle a été annoncée en juillet 2020. Puis est arrivé le créateur de Giri/Haji, Joe Barton, qui a remplacé Terence Winter. Ce dernier s’est finalement retiré du projet, poussé par HBO et Warner Bros, lorsque l’accent a été mis sur l’histoire de l’asile d’Arkham, ce qui a laissé le champ libre à Antonio Campos.

Le spin-off Arkham Asylum repart de l’avant avec Antonio Campos

La série télévisée Batman, qui se déroule à l’asile d’Arkham et qui est basée sur les personnages créés pour DC Comics par Bob Kane avec Bill Finger, est produite par 6 & Idaho de Matt Reeves en association avec Warner Bros Television. Matt Reeves, Joe Barton et Dylan Clark sont producteurs exécutifs, aux côtés de Daniel Pipski et Adam Kassan. Rafi Crohn est co-producteur exécutif.