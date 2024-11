Arcane Saison 2 a déjà battu un record d’animation monumental

Avant sa première, la saison 2 d'Arcane pulvérise des records d'animation de manière spectaculaire !

Tl;dr La saison 2 d’Arcane bat des records d’animation avant sa première.

La série, tirée du jeu League of Legends, est la plus chère de l’histoire.

La qualité visuelle de la saison 2 devrait être au moins égale à celle de la saison 1.

Un record d’animation pour Arcane

La deuxième saison de la série Arcane fait déjà parler d’elle avant même sa première diffusion. Tirée du célèbre jeu vidéo League of Legends, la série d’animation a déjà marqué l’histoire des séries télévisées. Cette saison 2 promet de continuer l’histoire de Jinx, Vi, Jayce et le reste du casting de la série Netflix, après les événements troublants de la saison 1.

La série d’animation la plus chère de tous les temps

Selon le magazine Variety, la deuxième saison d’Arcane a permis à l’adaptation de League of Legends de battre un record d’animation. Avec un coût de production de 250 millions de dollars pour ses 18 épisodes, la série est devenue la série d’animation la plus chère de tous les temps. Un record majeur pour la télévision en streaming et linéaire.

Des attentes élevées pour la saison 2

Malgré le budget colossal utilisé pour produire la série, la saison 2 d’Arcane devrait offrir une qualité visuelle équivalente à celle de la première saison. L’animation détaillée de la série mélange une variété de techniques d’animation, donnant aux personnages d’Arcane et à leur univers un mélange unique. Avec neuf épisodes restants et un budget aussi important, les attentes sur l’engagement des nouveaux épisodes sont fortes.