Qu’est-il arrivé à Silco dans Arcane ?

Que s'est-il réellement passé pour Silco dans Arcane ?

Tl;dr Silco est un personnage majeur dans Arcane, influençant Jinx et l’undercity.

Son but était l’indépendance de l’undercity de Piltover, mais il meurt avant de le réaliser.

Son personnage n’apparaîtra pas dans League of Legends pour des raisons de gameplay.

Un personnage crucial d’Arcane

Comptant parmi les figures les plus influentes de la série Arcane, Silco a marqué de son empreinte l’undercity de Piltover et le destin de Jinx. Avant même les évènements de la première saison, il envisageait Vander comme son frère, avec qui il avait mené une révolution condamnée contre Piltover. Le tournant s’est produit lorsque Vander a trahi Silco, qui a continué à lutter pour l’indépendance de l’undercity, cette fois en s’opposant directement à Vander. Après avoir tué ce dernier, Silco a recueilli Powder, la future Jinx, comme sa propre fille.

Le roi de la drogue de l’undercity

Des années plus tard, Silco est devenu le baron de la drogue de l’undercity et le principal fournisseur de Shimmer, une substance transformant ses utilisateurs en monstres puissants. Aux côtés de Jinx et de Sevika, il a encore plus corrompu l’undercity et exploité le peuple que Vander avait autrefois protégé. Malgré la souffrance qu’il a infligée à l’undercity, Silco n’avait qu’un seul objectif en tête : l’indépendance de Piltover. Tout ce qu’il a fait faisait partie d’un plan de plusieurs années pour se libérer de l’aristocratie de Piltover, mais il n’a jamais vu son objectif se réaliser.

La mort de Silco

Malgré son importance pour l’undercity et sa capacité à survivre, Silco est mort à la fin de la première saison d’Arcane. Il avait approché Jayce avec une liste de demandes pour mettre fin à l’hostilité entre Piltover et l’undercity. Jayce a accepté, mais il a exigé que Silco renonce à Jinx pour qu’elle soit punie pour ses crimes. Entendant Silco parler de la situation, Jinx l’a kidnappé et l’a finalement amené à la table de Vi et Caitlin pour discuter de son avenir. Au cours d’une crise psychotique, Jinx a abattu Silco.

Silco et l’avenir de l’undercity

Après la mort de Silco, il s’est avéré qu’il n’avait jamais réellement envisagé de livrer Jinx aux Enforcers. Sa dernière parole à Jinx, « Ne pleure pas. Tu es parfaite« , restera gravée en elle alors qu’elle poursuit son plan de créer la nation de Zaun. Avec la mort de Silco, le plan pour Zaun a changé de manière significative, et Jinx est devenue la nouvelle figure de proue du mouvement indépendantiste. Sevika a pris la place de Silco sur le plan logistique, et les habitants de l’undercity sont entrés en guerre avec Piltover pour obtenir leur indépendance.