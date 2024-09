Après le chaos d’Oasis, le gouvernement britannique s’attaque au modèle de tarification dynamique de Ticketmaster : bientôt en France ?

Le secrétaire à la Culture envisage un système plus équitable garantissant des billets à des prix justes. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour les futurs événements culturels ?

Tl;dr Le gouvernement britannique enquête sur le modèle de tarification dynamique de Ticketmaster.

Des fans d’Oasis ont vu les prix des billets augmenter de manière significative en quelques secondes.

La Secrétaire à la Culture britannique, Lisa Nandy, prévoit d’améliorer la transparence et l’équité de la tarification.

Ticketmaster est également sous enquête aux États-Unis pour monopole illégal.

Ticketmaster, sous le feu des projecteurs

Ticketmaster, le géant mondial de la billetterie, est de plus en plus scruté par les gouvernements et les fans. C’est le modèle de tarification dynamique de l’entreprise qui est au cœur de l’attention.

Des prix qui flambent en un instant

Le gouvernement britannique a récemment lancé une enquête sur cette pratique, à la suite de plaintes de fans du groupe Oasis. Ceux-ci se sont précipités pour acheter des billets pour la tournée de réunion du groupe, seulement pour découvrir que le coût d’un billet debout avait soudainement triplé, passant de £135 à £337.50 ($177 à $444). Le système de Ticketmaster, qui donne aux clients quelques secondes pour décider d’acheter ou non, ne laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir à une telle augmentation.

Une question de transparence et d’équité

La Secrétaire à la Culture britannique, Lisa Nandy, a fait part de son mécontentement face à cette situation. Selon elle, il est « déprimant de voir des prix exorbitants empêcher les fans ordinaires de profiter de leur groupe préféré en concert », a-t-elle déclaré au Guardian. Elle a ajouté que le gouvernement est déterminé à remettre les fans au cœur de la musique et à travailler pour un système plus équitable.

Ticketmaster dans la tourmente aux États-Unis

Parallèlement, Ticketmaster fait l’objet d’une enquête aux États-Unis. Le Département de la Justice et des dizaines de procureurs généraux de l’État et de district ont déposé une plainte antitrust en mai dernier. Ils accusent Live Nation, propriétaire de Ticketmaster, de détenir un monopole illégal sur l’industrie du divertissement en direct.

En conclusion, le modèle de tarification dynamique de Ticketmaster, bien que légal, fait l’objet de critiques croissantes de la part des gouvernements et des fans. Si les artistes eux-mêmes commencent à s’opposer à cette pratique, l’avenir de ce système pourrait être en jeu.