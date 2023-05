Apprenez une nouvelle langue en naviguant simplement sur internet

Présentation de l'extension pour navigateur Toucan. L'approche de Toucan est basée sur la science.

Apprendre une nouvelle langue n’est pas simple. Les méthodes d’apprentissage sont souvent les mêmes, à savoir réussir à mémoriser de nouveaux mots, de nouvelles phrases ou de nouvelles structures grammaticales. Toucan, cependant, est une extension pour navigateur qui tente une approche différente et qui pourrait vous simplifier grandement la tâche. Explication.

Présentation de l’extension pour navigateur Toucan

Une fois Toucan installé sur Chrome, Edge ou Safari, la première fois que vous visitez un site ou cliquez sur un article, vous remarquerez quelque chose d’assez étrange : certains mots sur la page vont changer, traduits dans la langue de votre choix (celle que vous souhaitez apprendre).

Passez simplement le curseur de votre souris sur le mot traduit et une petite fenêtre révèlera sa traduction dans votre langue. Cette fenêtre donne aussi certaines options intéressantes, comme une fonction permettant d’entendre le mot prononcé, un mini quiz pour voir si vous savez épeler le mot et un bouton Enregistrer pour conserver le mot pour plus tard.

Vous commencez avec un mot à la fois, mais alors que vous progressez, Toucan accélère, ajoutant davantage de mots dans ses blocs. Et c’est tout à fait logique, dans la mesure où les langues ne partagent pas toutes les mêmes structures grammaticales. En façonnant de plus grands groupes de mots, vous apprendrez de manière plus naturelle l’ordre des mots, la conjugaison des verbes et la grammaire générale de la langue que vous voulez apprendre.

L’extension offre aussi des “raccourcis”, qui fonctionnent un peu comme une expérience plus traditionnelle d’apprentissage de langue. Ils viennent mettre en évidence les mots et phrases importants que vous pourriez utiliser dans des situations ordinaires, comme dire ou bonjour ou sortir manger. Les raccourcis ne fonctionnent cependant que sur Twitter, Reddit, YouTube et Google.

L’approche de Toucan est basée sur la science

Selon l’entreprise, le fonctionnement de l’extension se base sur la théorie dite de l’acquisition d’une seconde langue de Stephen Krashen qui, dans ce contexte, peut être résumée ainsi : vous apprenez mieux ladite langue lorsque vous êtes immergée dans la langue de manière décontractée, plutôt que de tenter de faire entrer de force dans votre tête de nouveaux mots et concepts grammaticaux. Si vous avez toujours eu des difficultés à apprendre une nouvelle langue, l’approche de Toucan peut peut-être fonctionner avec vous.

Bien évidemment, Toucan ne prend pas non plus l’approche de Duolingo, vous inondant de rappels pour vous mettre au travail. L’objectif est de fournir le moins d’effort possible pour apprendre cette nouvelle langue. Lorsque vous utilisez normalement internet, vous visitez des sites et lisez des articles qui vous intéressent vraiment. Si Toucan traduit certains des mots de ces pages dans la langue que vous voulez apprendre, vous serez plus enclin(e) à vous en souvenir dans la mesure où vous êtes déjà engagé(e) avec le texte, plutôt qu’à lire du contenu de leçon tout à fait banal et/ou abstrait. Vous faites ce que vous faites normalement, tout en plongeant petit à petit dans une nouvelle langue.