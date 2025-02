Apple va accueillir un « nouveau membre » dans la famille de ses produits

Voici ce que nous savons jusqu'à présent sur cette nouvelle sortie très attendue chez Apple.

Tl;dr Tim Cook provoque une frénésie avec une annonce mystérieuse.

Les nouveaux produits Apple seront présentés le 19 février 2025.

L’iPhone SE 4, le HomePod et le MacBook Air M4 sont attendus.

Une annonce mystérieuse de Tim Cook

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a secoué l’internet en dévoilant une information pour le moins mystérieuse. Un simple et énigmatique post sur son X concernant le « nouveau membre de la famille » a déclenché une frénésie de spéculations parmi les fans d’Apple. Tous s’interrogent sur la nature de ce futur produit Apple.

Mais ce n’était pas seulement un indice obscur concernant un nouveau produit. Tim Cook a également donné une date précise. Son post sur X indiquait : « Mercredi 19 février #AppleLaunch« . Nous savons donc exactement quand la firme de Cupertino prévoit d’annoncer son nouveau produit.

Spéculations sur les futurs produits Apple

Apple pourrait annoncer l’iPhone SE 4 la semaine prochaine, le 19 février, selon des sources bien informées. Le timing semble idéal pour une telle annonce. Cependant, l’iPhone SE n’est pas le seul produit susceptible d’être dévoilé. Un nouvel appareil HomePod serait également en développement, et le logo aperçu récemment évoque son design, bien que cela puisse être une simple coïncidence.

Les couleurs de ce logo rappellent aussi le MacBook Air M4, un autre produit très attendu dont le lancement pourrait être imminent.

Une attente excitante

Les trois appareils mentionnés ci-dessus semblent les plus probables, avec l’iPhone SE 4 en tête de liste. Cependant, Apple pourrait aussi créer la surprise. Il est possible que plusieurs produits soient annoncés le 19 février 2025, et que ceux évoqués dans les récentes rumeurs soient tous dévoilés. Heureusement, l’attente ne sera plus très longue avant d’en avoir la confirmation.