Apple remporte une victoire importante autour d'une éventuelle domination du marché des navigateurs mobiles. Un sérieux revers pour la Competition and Markets Authority du Royaume-Uni.

Apple vient d’infliger à la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni un revers important dans l’effort de cette dernière pour réguler le géant américain de la tech. La firme de Cupertino vient tout récemment de gagner en appel une enquête qui avait été lancée par le régulateur britannique à l’automne dernier. La CMA avait ouvert une enquête de marché complète sur Apple et Google en novembre. À l’époque, le régulateur déclarait que de nombreuses entreprises britanniques se sentaient limitées par la “mainmise” des deux géants de la tech sur la navigation mobile. L’enquête devait aussi déterminer si Apple restreignait le marché du cloud gaming via les règles de son App Store.

Selon Reuters, la marque à la pomme est parvenu à convaincre que le régulateur n’avait “aucun droit” d’enquêter sur sa position sur le marché de la navigation mobile. L’entreprise déclarait que la CMA aurait dû ouvrir son enquête au moment où elle publiait pour la première fois son rapport sur l’écosystème mobile, en juin dernier. Le Competition Appeal Tribunal (CAT), la cour qui supervise toutes les affaires de la CMA, s’est prononcée en faveur d’Apple, déclarant que le régulateur a averti de son enquête trop tard.

La firme de Cupertino déclarait être “ravie” de la décision du CAT, ajoutant qu’elle “continuera à tout faire pour supporter les développeurs et proposer une expérience sûre aux utilisateurs.” Bien évidemment, la CMA, de son côté, est bien moins heureuse de l’issue de cette affaire.

Un sérieux revers pour la Competition and Markets Authority du Royaume-Uni

“Nous sommes déçus du jugement d’aujourd’hui. Nous avons réalisé cette enquête de marché pour nous assurer que les consommateurs britanniques aient un meilleur choix en termes de services internet mobile et que les développeurs britanniques puissent investir dans de nouvelles apps innovantes. Nos inquiétudes, et les raisons expliquant pourquoi nous avons lancé notre enquête de marché, n’ont pas été remises en cause par Apple”, déclarait le régulateur dans un communiqué. “Étant donné l’importance du jugement d’aujourd’hui, nous allons envisager nos options, y compris demander l’autorisation de faire appel.”