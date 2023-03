Apple WWDC 2023 : rendez-vous le 5 juin prochain !

La WWDC 2023 est enfin datée. Rendez-vous entre les 5 et 9 juin pour découvrir les nouveautés.

Apple a annoncé les dates de sa grand-messe dédiée aux développeurs, la WorldWide Developers Conference, édition 2023. Cette conférence s’étalera entre les 5 et 9 juin prochain. Et elle se déroulera une fois encore en mode en ligne uniquement, malgré le ralentissement net de la pandémie, aux États-Unis tout du moins. Il y aura cependant une “expérience spéciale” à l’Apple Park le 5 juin pour les développeurs et les étudiants qui peuvent être présents sur place. La firme de Cupertino n’indique rien quant au contenu des annonces, mais cette WWDC 2023 pourrait être l’événement le plus important de la marque à la pomme de ces dernières années.

Les rumeurs se sont en effet intensifiées ces derniers mois, affirmant notamment qu’Apple pourrait enfin lancer son très attendu casque de réalité mixte dans le grand bain pendant cette WWDC 2023. L’appareil, qui pourrait répondre au nom de Reality Pro ou Reality One, serait un appareil indépendant doté d’une puce M2, de deux écrans 4K, d’un suivi de mouvement de tout le corps très avancé et pourrait être utilisé sans la moindre “manette”, uniquement avec des gestes des mains et des commandes vocales via Siri. Bien que ce produit cible très certainement les développeurs et les professionnels – avec un ticket d’entrée potentiel à 3 000 $ -, il pourrait proposer de nombreuses fonctionnalités pour la santé, des avatars de plain-pied dans les appels FaceTime et des versions adaptées de nombreuses expériences de l’iPhone et de l’iPad. Les premières livraisons pourraient cependant ne pas arriver avant plusieurs mois après l’annonce officielle.

Rendez-vous entre les 5 et 9 juin pour découvrir les nouveautés

Les autres annonces de cette WWDC 2023 pourraient être un peu plus habituelles, si l’on peut dire. Il est quasiment certain que l’on aura droit à un aperçu d’iOS 17, macOS 14 et watchOS 10, entre autre, en ce qui concerne les systèmes d’exploitation. Certains services pourraient aussi avoir droit à une mise à jour. Bien qu’il ne faille pas trop s’attendre à de nouvelles annonces matérielles, il ne serait pas impossible que la firme de Cupertino surprenne son monde en introduisant les premières machines équipées d’une puce M3. La marque à la pomme avait, après tout, dévoilé son MacBook Air M2 durant la conférence de l’année dernière.

Et si les habitudes du géant américain doivent être d’une quelconque indication, vous devriez aussi voir arriver les versions bêta de ces nouvelles versions d’OS juste après la WWDC. Les versions grand public, quant elles, arriveront très certainement durant l’automne. Et comme lors des conférences précédentes, ce que vous verrez en juin aura de grandes chances d’être disponible à tout un chacun avant la fin de l’année.