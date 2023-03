Apple aurait fait une première démonstration très privée de son casque de réalité mixte

Le casque de réalité mixte d'Apple aurait été présentée au Steve Jobs Theater, face aux plus grands cadres de l'entreprise. Un grand potentiel, mais un très grand flou.

Apple aurait, semble-t-il, réalisé une démonstration de son très attendu casque de réalité mixte à ses cadres de plus haut niveau, quelques mois avant une possible présentation officielle durant la conférence dédiée aux développeurs en juin prochain. “Ces démonstrations étaient maîtrisées, tape-à-l’œil et excitantes”, affirmait le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, dans sa newsletter PowerOn. Ce ne serait pas la première fois que les dirigeants de la firme de Cupertino ont une démonstration de ce produit, mais celle qui nous intéresse aujourd’hui aurait eu lieu au Steve Jobs Theater, où les événements de lancement produit annuels sont organisés.

Une présentation réalisée au Steve Jobs Theater, face aux plus grands cadres de l’entreprise

Les détails sont très minces quant au contenu de cette présentation en lui-même, mais le rapport affirme qu’un bon nombre de cadres du géant américain sont indécis en ce qui concerne ce pari onéreux sur un produit expérimental et certains membres de l’équipe qui ont testé le casque de réalité mixte trouvent le design plutôt inconfortable. Il y aurait aussi eu d’autres points soulevés, de moindre importance, comme une relativement faible diversité des contenus multimedia pris en charge, l’absence d’applications qui en feraient vraiment un achat indispensable pour les enthousiastes et un tarif public élevé, évidemment.

Un grand potentiel, mais un très grand flou

Ce casque très attendu devrait être le produit le plus avancé techniquement sur le marché, surpassant les travaux effectués sur le sujet par les Meta et Microsoft sur des produits comme les Quest Pro et autre Holo Lens, respectivement. Selon les rumeurs, ce casque pourrait être baptisé Reality Pro ou Reality One et son système d’exploitation dédié, xrOS ou realityOS, emprunterait beaucoup à l’expérience mobile d’iOS. Bien que la consommation de contenu immersif soit le point d’orgue de cette nouvelle expérience, selon les quelques fuites sur le sujet, la firme de Cupertino pourrait même autoriser les utilisateurs à créer leurs propres apps de réalité augmentée en utilisant l’assistant virtuel Siri.

Le casque serait par ailleurs propulsé par une puce séries M, comme celles que l’on retrouve sur les ordinateurs, tandis que plus d’une dizaine de caméras permettraient d’offrir un suivi de mouvement en inside-out sans précédent. Ceci étant dit, toute cette puissance de calcul aurait aussi un impact important sur l’autonomie du casque, celui-ci, selon les rumeurs, ne bénéficiant que de deux petites heures sur une seule charge avec la batterie fournie. Le tarif demandé, quant à lui, devrait aussi être un frein, de multiples sources laissant entendre que cet ambitieux casque coûterait environ 3 000 $ l’unité.