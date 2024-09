Apple prévoirait de supprimer les ports USB-A du M4 Mac mini et travaillerait sur un Magic Keyboard plus abordable

D'après Mark Gurman, le Mac mini équipé de la puce M4 Pro d'Apple sera doté de cinq ports USB-C. Qu'en pensez-vous de cette mise à niveau technologique ?

Tl;dr Apple prépare un Mac mini M4 sans port USB-A, selon Bloomberg.

Le Mac mini M4 Pro comportera cinq ports USB-C, un port Ethernet, HDMI et une prise jack.

L’envoi en stock des versions standard et Pro du Mac mini commencera respectivement en septembre et octobre.

Apple travaille également sur une version moins chère de son Magic Keyboard, qui devrait être lancée mi-année prochaine.

Le Mac mini M4 d’Apple: un changement radical

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, le futur Mac mini M4 d’Apple ne disposera d’aucun port USB-A. Ce changement radical est un signe de l’évolution constante de la technologie et de la volonté d’Apple de rester à la pointe.

Une pléthore de ports, mais pas d’USB-A

Au lieu de l’USB-A traditionnel, le Mac mini M4 Pro sera équipé de cinq ports USB-C, un port Ethernet, un port HDMI et une prise pour casque. Ce choix de conception est en accord avec la tendance actuelle de l’industrie qui privilégie de plus en plus l’USB-C.

Une sortie imminente

Selon Gurman, les versions standard et Pro du nouveau Mac mini commenceront à être expédiées en septembre et octobre respectivement. Les consommateurs peuvent donc s’attendre à voir ces nouvelles machines sur le marché dans un futur proche.

Une nouvelle version du Magic Keyboard

Apple ne s’arrête pas là. Gurman mentionne également qu’Apple travaille sur une version allégée et moins chère de son Magic Keyboard. Ce dernier devrait être lancé « d’ici au milieu de l’année prochaine ». Il semble qu’Apple se concentre maintenant sur les appareils non-Pro, en envisageant un clavier adapté pour un iPad d’entrée de gamme ou les nouveaux iPad Air.

Apple continue donc de repousser les limites de l’innovation, en proposant des produits toujours plus performants et adaptés aux besoins de ses utilisateurs.