Apple Maps pourrait intégrer des publicités payantes pour booster sa monétisation

Apple réfléchit à un modèle publicitaire pour son application de cartographie.

Un projet déjà étudié par Apple

Ce n’est pas la première fois qu’Apple envisage d’intégrer des publicités dans Apple Maps. Il y a quelques années, la firme de Cupertino avait déjà exploré l’idée d’un système où les entreprises pourraient payer pour apparaître en tête des résultats de recherche. Bien que le projet n’ait pas abouti à l’époque, l’intérêt pour cette approche semble renaître au sein d’Apple.

Un modèle inspiré de Google Maps

Apple s’inspirerait du modèle publicitaire déjà en place chez Google Maps. Sur cette plateforme, les entreprises peuvent acheter des annonces pour apparaître en premier lorsqu’un utilisateur recherche un restaurant, un hôtel ou un commerce. En intégrant une fonctionnalité similaire, Apple pourrait renforcer la visibilité des entreprises tout en générant des revenus supplémentaires.

Une nouvelle réflexion en cours

Lors d’une récente réunion interne, le sujet de la monétisation d’Apple Maps a été remis sur la table. Apple envisage différentes manières de mettre en avant certains établissements, notamment via des annonces sponsorisées ou des emplacements plus visibles sur la carte. Cette réflexion s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer son activité publicitaire sans compromettre l’expérience utilisateur.

Un projet sans calendrier précis

Pour l’instant, ce projet n’en est qu’au stade de la réflexion et aucune équipe d’ingénierie n’a encore été affectée à son développement. Apple semble toutefois déterminée à trouver une manière efficace d’implémenter ce modèle publicitaire. Si cette initiative aboutit, elle pourrait transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec Apple Maps dans les années à venir.