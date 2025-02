Apple Invites : créez, gérez et partagez vos invitations avec style

Apple enrichit son écosystème avec Apple Invites, une application pensée pour créer et gérer des invitations numériques en toute simplicité.

Tl;dr Apple Invites est une nouvelle application permettant de créer et partager des invitations numériques interactives.

L’application d’Apple intègre des fonctionnalités comme les albums partagés, les playlists collaboratives et l’affichage des prévisions météo.

Disponible gratuitement sur iPhone et iCloud.com, Apple Invites concurrence des services comme Partiful, Evite et Paperless Post.

Une nouvelle application pour organiser ses événements

Avec Apple Invites, les utilisateurs peuvent concevoir des invitations sur leur iPhone, répondre aux invitations reçues, et même contribuer à des albums partagés. L’application intègre des fonctionnalités pratiques comme l’affichage des prévisions météo et l’accès direct à Apple Maps pour aider les invités à se repérer. Une option permet aussi de créer une playlist collaborative via Apple Music, rendant l’expérience plus immersive.

Une exclusivité pour les abonnés iCloud+

Pour créer une invitation, il est nécessaire de disposer d’un abonnement iCloud+, bien que tout le monde puisse répondre à une invitation sans restriction. Les hôtes peuvent personnaliser l’affichage des détails de leur événement et gérer les réponses des invités directement via l’application ou le site web iCloud.

Une concurrence avec des services déjà établis

Apple entre en compétition avec des applications comme Partiful, Posh, Evite ou Paperless Post, qui proposent déjà des services similaires. Ce lancement est perçu comme un nouvel exemple de « Sherlocking », une stratégie où Apple intègre des fonctionnalités inspirées d’applications tierces populaires.

Une expérience interactive et intuitive

Grâce à Apple Intelligence et Image Playground, les utilisateurs peuvent générer des visuels originaux et rédiger leurs invitations avec des outils d’écriture assistés par l’IA. En plus des albums photo partagés, chaque événement peut être revisité à travers les souvenirs et la musique. Apple Invites est disponible gratuitement sur l’App Store pour les iPhone sous iOS 18 et accessible en ligne via iCloud.com.