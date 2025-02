Confetti : la nouvelle fonctionnalité d’Apple pour organiser vos événements

Apple s’apprête à lancer Confetti, une nouvelle fonctionnalité liée à iCloud qui vise à simplifier l’organisation et l’envoi d’invitations pour vos événements.

Tl;dr Confetti est une nouvelle fonctionnalité d’Apple intégrée à iCloud pour faciliter l’organisation d’événements.

Elle pourrait marquer le début d’une refonte de l’application Calendrier et offrir de nouvelles options de gestion.

Avec iOS 18.3, Apple introduit Confetti et renforce son écosystème avec l’IA.

Un outil intégré à iCloud

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Confetti permettra aux utilisateurs d’iCloud d’inviter facilement des personnes à des fêtes, réunions ou autres événements. Peu de détails ont fuité sur son fonctionnement exact, mais il sera directement lié à iCloud, simplifiant ainsi la gestion des invitations et des agendas.

Une potentielle refonte de l’application Calendrier

Apple pourrait profiter de ce lancement pour moderniser son application Calendrier. Confetti marquerait ainsi le début d’une amélioration plus large des outils de planification sur iOS, en intégrant peut-être de nouvelles options de personnalisation et des notifications plus intelligentes.

Un lancement imminent avec iOS 18.3

La sortie de Confetti pourrait coïncider avec l’arrivée récente de iOS 18.3. Cette mise à jour introduit aussi Apple Intelligence, une série de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, ce qui laisse entendre que Confetti pourrait bénéficier de ces avancées pour optimiser l’organisation des événements.

Apple renforce son écosystème

Avec Confetti, Apple continue d’étendre les capacités de son écosystème. En améliorant la planification d’événements au sein d’iCloud, la firme de Cupertino renforce son engagement à proposer des services toujours plus intégrés et intuitifs, facilitant ainsi la vie quotidienne de ses utilisateurs.