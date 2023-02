Apple embauche Lauren Fry, pour davantage de publicités sur Apple TV+ ?

Apple embauche une spécialiste de la publicité pour mettre en place une offre Apple TV+ financée par la publicité ?.

Ce n’est un secret pour personne depuis quelque temps maintenant que la firme de Cupertino cherche à augmenter ses revenus liés à la publicité. Pour ce faire, le géant américain a de nombreuses options. L’une d’entre elles, peut-être la plus naturelle finalement, serait d’intégrer davantage d’encarts dans son service de streaming vidéo Apple TV+. Et la dernière embauche en date de la marque à la pomme semble indiquer qu’elle souhaite aller dans ce sens.

Une offre Apple TV+ financée, en partie, par la publicité devient de plus en plus probable. Selon un article de The Information, la firme de Cupertino a récemment embauché Lauren Fry, ancienne cadre spécialisée dans la publicité, “pour aider à façonner un business autour de la publicité vidéo” à destination de son service de streaming. Avant son précédent poste au sein de la société spécialisée dans la publicité numérique Simulmedia, Lauren Fry avait occupé des postes dans la vente de publicités chez AT&T et Comcast.

Proposer davantage de publicités sur Apple TV+ serait dans la continuité de certaines initiatives récentes de la marque à la pomme. En fin d’année dernière, l’entreprise avait commencé à afficher de nouvelles publicités dans son App Store, une opération qui pourrait précéder l’apparition de publicités dans Apple Plans et d’autres logiciels édités par la firme de Cupertino. À noter, avant l’embauche de Lauren Fry, Apple montrait déjà des publicités pendant les matchs de Major League Baseball. En novembre dernier, Bloomberg rapportait aussi que le géant américain travaillait à mettre sur pied un réseau de publicité pour la télévision en direct pour accueillir son contrat de 10 ans avec la Major League Soccer. Comme The Information le précise, une offre financée par la publicité serait l’option la plus directe pour intégrer davantage de publicités dans TV+. De nombreuses autres plateformes de streaming, y compris Netflix et Disney+, proposent déjà de telles offres à leurs clients dans la mesure où il s’agit d’un point d’entrée facile et efficace pour élargir sa base d’abonnés.