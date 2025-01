Apple dévoilera un nouveau HomePod en 2025 avec une amélioration majeure

On s'attend à ce qu'Apple dévoile un nouveau modèle de son enceinte HomePod en 2025, qui devrait comporter une mise à niveau majeure, marquant ainsi une avancée significative dans l'évolution de ce produit phare de la marque.

Tl;dr Le HomePod mini actuel est devenu un gadget de cuisine.

Apple prévoit de lancer un nouveau HomePod mini.

Le nouveau modèle promet une meilleure expérience avec Siri.

Le HomePod mini : Une déception qui devient un atout dans la cuisine

Mon HomePod mini, acquis sur eBay pour 50 £ il y a quelques années, s’est progressivement transformé d’un appareil audio sophistiqué et utile en un simple minuteur de cuisine contrôlé par la voix. Un phénomène qui s’est probablement produit dans le monde entier avec d’autres HomePod mini. Après tout, l’appareil existe depuis 2020 et n’a connu depuis que des mises à jour de couleurs.

Un renouveau pour le HomePod mini

Mais cela semble devoir changer cette année. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple serait sur le point de lancer un nouveau HomePod mini. Ce lancement pourrait se faire en parallèle d’une mise à jour de l’Apple TV box et de l’amélioration de Siri.

Qu’attendre du nouveau HomePod mini ?

Le rapport de Gurman est assez vague sur ce que nous pouvons réellement attendre du nouveau HomePod mini. Cependant, en se basant sur le HomePod 2 qui a été lancé l’an dernier, on peut supposer que le design extérieur sera très similaire, avec la majorité des améliorations se trouvant à l’intérieur de l’appareil.

Personnellement, j’aimerais voir un nouvel écran sur le dessus, avec une résolution plus claire, à l’instar du HomePod 2. J’aimerais également qu’il offre une meilleure qualité sonore, bien qu’il soit probablement difficile d’améliorer davantage ce que propose déjà le premier modèle.

Gurman nous informe néanmoins que nous devons nous attendre à une version améliorée de Siri sur les nouveaux appareils, en accord avec le « nouvel écosystème de maison intelligente d’Apple ». C’est, à mon avis, la partie la plus excitante – après tout, demander à Siri de faire quoi que ce soit avec mon HomePod mini actuel devient de plus en plus pénible à chaque fois que j’entends « Je suis désolé, je n’ai pas compris ».

Apparemment, Siri devrait devenir plus conversationnel, ce qui signifie, espérons-le, qu’il sera meilleur pour comprendre ce que je lui demande. Bien sûr, nous ne le saurons pas avec certitude avant que le produit ne soit sorti. Voyons si le nouveau HomePod mini se positionne parmi les meilleures enceintes intelligentes.