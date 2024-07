Apple met à jour son HomePod mini noir avec… une nouvelle version noire

Cette nouvelle option Midnight est réalisée en maille 100% recyclée.

TL;DR Apple dévoile une nouvelle couleur Midnight pour le HomePod mini.

Ce nouveau modèle est recouvert d’un tissu maillé 100% recyclé.

Les autres spécificités de l’enceinte restent identiques à l’original.

Un nouveau relooking sombre pour le HomePod mini

Le HomePod mini d’Apple vient de se rhabiller. Cependant, ne vous attendez pas à un bouleversement chromatique spectaculaire, puisque le géant de la technologie a simplement annoncé une nouvelle variante en teinte sombre. Baptisée « Midnight », celle-ci vient remplacer la précédente version Space Gray qui était disponible depuis la sortie du mini.

Un noir pour un autre noir

En apparence, rien de bien différent. Même le fabricant a du mal à distinguer les deux versions. Alors, quelle est réellement la distinction entre ce nouveau noir HomePod mini et l’ancien ? En réalité, c’est surtout une question de matière. Là où l’ancienne version était recouverte d’un plastique recyclé à 90%, la nouvelle version Midnight est fabriquée avec un tissu maillé 100% recyclé. Ce dernier offre un aspect visuel et un toucher distincts.

Harmonisation avec le reste de la gamme

Au-delà de la question environnementale, ce changement de couleur permet à Apple d’harmoniser l’aspect de son HomePod mini avec certains de ses autres produits. En effet, c’est déjà le nom de la teinte noire du HomePod classique. De plus, le dernier iPhone 13 est également proposé en coloris Midnight. Une harmonisation qui n’est toutefois pas encore généralisée à l’ensemble des produits Apple, notamment pour l’iPhone 15 et ses teintes « Black Titanium » et « plain ol’ Black ».

Maintenant disponible à la vente

Vous êtes séduit par cette nouvelle version sombre et eco-friendly de l’HomePod mini ? Rassurez-vous, vous pouvez dès à présent passer commande chez Apple. Le HomePod mini Midnight sera également disponible en magasin et chez les autres revendeurs à partir du 17 juillet.