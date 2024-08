Apple booste son application Sports pour la saison de football : découvrez les nouveautés !

Recevez instantanément les scores des matchs de football de la NFL et du championnat universitaire. Intéressé à savoir qui mène le jeu en ce moment ?

Tl;dr L’application Apple Sports se dote de mises à jour en temps réel pour le football américain.

Les scores en temps réel incluent des statistiques, des cotes de paris et un « suivi dynamique » du jeu.

Apple Sports permet également de suivre vos équipes et ligues préférées, avec des améliorations prévues.

L’application pourrait devenir une référence pour les scores et les mises à jour sportives.

En tant que journaliste avec deux décennies d’expérience dans le monde des médias, je suis toujours à l’affût des dernières nouvelles en matière de technologie et de sport. C’est pourquoi l’annonce récente d’Apple a attiré mon attention. L’entreprise a déclaré que son application gratuite Apple Sports serait désormais dotée de mises à jour en temps réel pour les matchs de football américain, tant universitaires que professionnels.

Mises à jour en temps réel

Au-delà des simples scores, l’application propose également des statistiques en temps réel, des cotes de paris et un « suivi dynamique » qui visualise la position du ballon sur le terrain. Auparavant, ces mises à jour étaient réservées à d’autres sports en saison, comme le baseball et la WNBA. Les fans de football américain apprécieront donc cette mise à jour opportunément lancée alors que la nouvelle saison de NFL s’apprête à démarrer.

Suivi personnalisé

Mais Apple Sports ne se contente pas de fournir des scores en temps réel. L’application permet également aux utilisateurs de suivre leurs équipes, conférences et sports préférés. Parmi les compétitions disponibles, on retrouve la Premier League, la NBA, le basketball universitaire de la NCAA et bien d’autres. À noter qu’une fonctionnalité permettant de passer facilement d’un match à l’autre et d’une ligue à l’autre devrait être ajoutée « plus tard cette année ».

Une application en constante évolution

Pour les utilisateurs de montres connectées, la nouvelle version offre la possibilité de recevoir des mises à jour en direct sur leur Apple Watch grâce aux mises à jour iOS 18 et watchOS 11. En outre, même si l’application Apple Sports n’a été lancée qu’en février dernier, elle a déjà subi plusieurs améliorations significatives.

Alors, Apple Sports peut-elle devenir l’application de référence pour les scores et les mises à jour sportives ? Si elle parvient à intégrer des temps forts en temps réel et peut-être une section de commentaires modérée, il se pourrait bien qu’elle devienne l’application à battre.