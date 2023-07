Apollo, BaconReader et d'autres apps tierces pour Reddit ont baissé le rideau. Une page se tourne, assurément.

Plusieurs apps tierces populaires pour Reddit ne sont désormais plus opérationnelles, tandis que d’autres ont choisi de faire payer l’accès à leurs utilisateurs, maintenant que les nouvelles règles de l’API sont entrées en vigueur. Dans un long post d’adieu, le fondateur d’Apollo, Christian Selig, explique que Reddit a débranché la prise trop tôt, coupant l’accès au contenu à l’app sur le site. Christian Selig déclarait que, avec la nouvelle tarification, cela lui coûterait 20 millions de dollars par an pour faire fonctionner Apollo en l’état, et même si l’app propose un abonnement, les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir cette somme. Le développeur avait annoncé au début du mois de juin que l’app fermerait ses portes à la fin du mois.

Une autre app tierce Reddit populaire, BaconReader, a aussi fermé. Les utilisateurs qui lancent l’app peuvent voir un texte les remerciant et expliquant que l’app n’est plus opérationnelle à cause des “changements de l’API Reddit“. La situation est identique pour Sync for Reddit, qui a aussi envoyé une notification informant ses utilisateurs de la fermeture. Deux clients tiers, au moins, vont tenter de continuer l’aventure, mais en demandant à leurs utilisateurs de passer à la caisse pour que les développeurs puissent payer l’accès à l’API.

Relay for Reddit a annoncé passer à un système d’abonnement dans les semaines à venir, le développeur promettant de demander la somme la plus faible possible, ceci pour que le prix de l’abonnement reste abordable. Now for Reddit a aussi publié une annonce informant de l’introduction d’abonnements pour couvrir les coûts de l’accès à l’API, mais nous n’avons pas encore de date précise de leur arrivée.

Reddit avait annoncé en avril qu’elle allait faire payer les entreprises pour l’accès à ses API à partir du 1ᵉʳ juillet, une décision prise en grande partie pour tirer des revenus des données utilisées pour entraîner les grands modèles de langage pour l’IA générative. “L’ensemble des données de Reddit a énormément de valeur”, déclarait Steve Huffman à The New York Times dans une interview. “Mais nous n’avons pas besoin de donner gratuitement toute cette valeur à certaines des plus grandes entreprises du monde.” Cependant, ce changement affecte aussi les clients tiers, ce qui avait conduit les communautés à protester, notamment en rendant inaccessibles de nombreux subreddits très populaires.

Si la majorité de ces subreddits sont redevenus accessibles, certains des plus populaires permettaient des publications avec du contenu explicite, précisément pour impacter l’entreprise au niveau du portefeuille, parce que les publicitaires ne peuvent cibles les communautés NSFW. En ce qui concerne les subreddits toujours fermés, les administrateurs de Reddit les ont menacés de suppression s’ils n’étaient rouverts ce week-end.