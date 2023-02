Apex Legends Mobile va cesser ses activités

Respawn Entertainment a décidé d'abandonner Apex Legends Mobile.

Disponible sur iOS via l’App Store et sur Android via Google Play depuis le le 17 mai 2022, Respawn Entertainment arrêtera les serveurs du shooter multijoueur Apex Legends Mobile le 1er mai prochain :

Nous avons pris la douloureuse décision de mettre fin à la version mobile d’Apex Legends. Cette décision n’est pas facile à prendre. Des facteurs indépendants de notre volonté nous ont empêchés de maintenir l’expérience et le contenu de haute qualité que nos joueurs méritent. Notre gratitude envers nos joueurs et nos équipes pour nous avoir rejoint sur Apex Legends Mobile, même si ce n’est que pour un court moment, est sans fin. Du fond du cœur, nous vous remercions pour tout.

The squad is giving Apex…LEGENDS 😎

L’éditeur américain Electronic Arts explique la fin d’Apex Legends Mobile :

Malgré le bon démarrage de la version mobile d’Apex Legends, l’expérience en cours ne répondait pas aux attentes de nos joueurs. Après des mois de travail avec notre partenaire de développement, nous avons pris la décision commune de mettre fin au suivi. Notre amour pour l’univers d’Apex Legends et nos joueurs reste inchangé. Nous sommes impatients d’explorer cet univers, ses personnages et ses histoires avec vous.

En développement depuis trois ans au sein de Industrial Toys, studio racheté par Electronic Arts en 2018 et fermé cette année, Battlefield Mobile a été annulé :

Nous avons pris la décision d’arrêter le développement de la version mobile de Battlefield. L’industrie ayant évolué et notre stratégie visant à créer un écosystème Battlefield profondément connecté ayant pris forme, nous avons décidé de changer de cap afin de concrétiser au mieux notre vision de la licence et de répondre aux attentes de nos joueurs. Nous restons fermement déterminés à exploiter l’énorme potentiel de Battlefield. Nous travaillons d’arrache-pied à l’évolution de Battlefield 2042 et sommes en pré-production de nos futures expériences Battlefield dans nos studios du monde entier.